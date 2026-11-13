„Das Schlimmste an dieser Verletzung ist für mich, dass ich nicht antreten kann, ich kann kein Tennis spielen“, so Jannik Sinner. Der verletzte Tennisstar hat nach einer weiteren Operation Gewicht und Muskelmasse verloren. Der Italiener erzählte im Video eines Sponsors, dass er sich vor einigen Wochen die Mandeln entfernen ließ.
„Vielleicht sieht man es am Gesicht, es ist ziemlich schmal“, sagte der 25-Jährige. Seit seinem Wimbledon-Triumph im Juli hat Sinner kein Turnier mehr bestritten. Vom Comeback auf dem Platz sei er „noch weit entfernt“. Er will nichts überstürzen.
Wegen einer Knieverletzung beendete Sinner die ATP-Saison vorzeitig. Seinen Spitzenplatz in der Weltrangliste hat er an Alexander Zverev verloren. Das Ziel für das Comeback sind die Australian Open im Jänner.
„Das Schlimmste an dieser Verletzung ist für mich, dass ich nicht antreten kann, ich kann kein Tennis spielen. Auch mein Leben außerhalb des Tennis ist etwas eingeschränkter, einfach weil ich Dinge, die mir wirklich Spaß machen, nicht tun kann, weil ich auch das Knie so gut wie nur möglich schützen will“, berichtete der Südtiroler.
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