„Das Schlimmste an dieser Verletzung ist für mich, dass ich nicht antreten kann, ich kann kein Tennis spielen. Auch mein Leben außerhalb des Tennis ist etwas eingeschränkter, einfach weil ich Dinge, die mir wirklich Spaß machen, nicht tun kann, weil ich auch das Knie so gut wie nur möglich schützen will“, berichtete der Südtiroler.