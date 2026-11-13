„Schmotzers“ Gesetz: 10 Forderungen für Tierschutz

Der „Schmotzers Unterstützungsverein für Tierschutz“ setzt sich mit einem jetzt eingebrachten Volksbegehren für einen stärkeren gesetzlichen Schutz von Tieren in Österreich ein. Anlass ist der Fall des Ende April im Tiroler Brixen (Bezirk Kitzbühel) getöteten Katers „Schmotzer“.