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Neues Volksbegehren

„Schmotzers“ Gesetz: 10 Forderungen für Tierschutz

Tirol
13.11.2026 18:00
Der getötete Kater „Schmotzer“ gab dem Volksbegehren auch seinen Namen.
Der getötete Kater „Schmotzer“ gab dem Volksbegehren auch seinen Namen.(Bild: privat)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Der „Schmotzers Unterstützungsverein für Tierschutz“ setzt sich mit einem jetzt eingebrachten Volksbegehren für einen stärkeren gesetzlichen Schutz von Tieren in Österreich ein. Anlass ist der Fall des Ende April im Tiroler Brixen (Bezirk Kitzbühel) getöteten Katers „Schmotzer“.

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Das Volksbegehren umfasst zehn konkrete Forderungen – darunter härtere Strafen bei Tierquälerei, konsequentere Tierhalteverbote, bessere behördliche Kontrollen, die Übernahme von Tierarztkosten durch verurteilte Täter sowie die Verankerung des Tierschutzes im Lehrplan. Auch eine Begrenzung der staatlichen Parteienförderung zugunsten zusätzlicher Tierschutzmittel wird gefordert.

„Tiere brauchen eine starke Stimme“
„Tierschutz darf nicht bei schönen Worten stehen bleiben. Wir brauchen klare Gesetze, wirksame Kontrollen und konsequente Maßnahmen gegen Tierquälerei. Tiere brauchen eine starke Stimme“, heißt es in einer Aussendung des Vereins.

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Unterschriften jetzt schon möglich
Bürger können das Volksbegehren bereits jetzt über das offizielle Portal des Innenministeriums unterstützen.

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