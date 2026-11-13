Neue Medikamente gegen Herzkrankheiten überschätzt

Laut den klinischen Studien wirken die Medikamente der Arzneimittelhersteller Novartis (Schweiz) und Novo Nordisk (Dänemark) aber nicht wie erhofft. Forscherinnen und Forscher dachten etwa, dass die Reduktion von Lipoproteinen Herzerkrankungen wie Schlaganfälle und Herzinfarkte verhindern könne und dass dadurch eine komplett neue Behandlung möglich wäre. Derzeit nehmen Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten Risiko vor allem Blutdruck- und Cholesterinsenker. Tatsächlich hatten Patientinnen und Patienten, die das neue Medikament von Novartis erhielten, aber nahezu identische Raten wie Menschen, die ein Placebo nahmen (12,3 Prozent vs. 12, 1 Prozent). In dieser Studie wurden mehr als 8300 Patientinnen und Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen über einen Zeitraum von 4,7 Jahren beobachtet.