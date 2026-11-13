Neue Medikamente gegen Herzkrankheiten überschätzt

Zwei neue Medikamente, von denen ein großer Nutzen im Kampf gegen Herzerkrankungen erwartet wurde, reduzieren das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle doch nicht. Zu diesem Ergebnis kamen jetzt mehrere große klinische Studien. Komplett wirkungslos sind die beiden Medikamente demnach aber nicht.
Eines kann Lipoproteine senken, die unter anderem für die Aufnahme von Cholesterin, Fettsäuren und fettlöslichen Vitaminen aus der Nahrung zuständig sind. Menschen, die einen hohen Wert haben, haben ein höheres Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Das zweite Medikament bekämpft effektiv Entzündungen, die seit Langem eine Rolle bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen.
Laut den klinischen Studien wirken die Medikamente der Arzneimittelhersteller Novartis (Schweiz) und Novo Nordisk (Dänemark) aber nicht wie erhofft. Forscherinnen und Forscher dachten etwa, dass die Reduktion von Lipoproteinen Herzerkrankungen wie Schlaganfälle und Herzinfarkte verhindern könne und dass dadurch eine komplett neue Behandlung möglich wäre. Derzeit nehmen Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten Risiko vor allem Blutdruck- und Cholesterinsenker. Tatsächlich hatten Patientinnen und Patienten, die das neue Medikament von Novartis erhielten, aber nahezu identische Raten wie Menschen, die ein Placebo nahmen (12,3 Prozent vs. 12, 1 Prozent). In dieser Studie wurden mehr als 8300 Patientinnen und Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen über einen Zeitraum von 4,7 Jahren beobachtet.
Erhöhtes Lpa oft vererbt
Erhöhtes Lipoprotein wird größtenteils vererbt, der Wert verändert sich durch Ernährung und Bewegung nur wenig. Auch das entzündungshemmende Arzneimittel von Novo Nordisk blieb hinter den Erwartungen zurück. Im Vergleich zum Placebo konnte es weder Herzinfarkte und Schlaganfälle noch Todesfälle reduzieren. Es wirkte etwa insofern, dass es Entzündungen bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittener Nierenerkrankung und Herzkrankheit milderte. An dieser Studie nahmen ungefähr 6300 Patientinnen und Patienten teil.
„Die gesamte kardiovaskuläre Gemeinschaft war fassungslos“, sagte Karol Watson, Direktorin des präventiven Kardiologieprogramms der UCLA zur Zeitung „New York Times“. Hoffnungen auf eine neue Behandlung haben nun einen Rückschlag erlitten. Bisher gibt es noch kein einziges Arzneimittel, das speziell auf Lipoproteine abzielt.
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