Revolutionsgarden griffen US-Anlage in Bahrain an

Schiff auf Seemine gelaufen

Wie berichtet, hatten die Revolutionsgarden am Freitag auch gesagt, dass ein Schiff in der Straße von Hormuz von einer Explosion erschüttert worden sei, nachdem es auf eine Seemine gelaufen war. Demnach transportierte der Tanker Flüssiggas und versuchte, „eine nicht genehmigte Passage im Süden der Meerenge zu durchfahren“. Dabei habe er die Mine berührt. Die iranische Führung hatte in den vergangenen Wochen wiederholt erklärt, dass Schiffe in der Straße von Hormuz mit Seeminen kollidiert und in Brand geraten seien. Nach Darstellung des Weißen Hauses ist die Meerenge hingegen weitgehend minenfrei.