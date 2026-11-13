Revolutionsgarden griffen US-Anlage in Bahrain an

Die iranischen Revolutionsgarden haben eine US-Radaranlage in Bahrain angegriffen. „Das ist eine ernste Warnung an den feindlichen Aggressor, seine Provokationen aus der Luft und seinen Erdölschmuggel in der Straße von Hormuz zu stoppen“, hieß es in einer Erklärung.
Während die Revolutionsgarden mitteilten, die Radaranlage in Bahrain zerstört zu haben, sagte die US-Armee hingegen, zwei Drohnen abgefangen zu haben. Dadurch sei niemand verletzt worden und auch kein Sachschaden entstanden, teilte das zuständige Armeekommando CENTCOM am Freitag mit.
CENTCOM hat den Golfstaaten laut eigenen Angaben seit dem Sommer dabei geholfen, 1,5 Milliarden Barrel Öl durch die wichtige Straße von Hormuz zu transportieren. Der Iran blockiert die Meerenge seit Kriegsbeginn im Februar weitgehend. Das Weiße Haus verhängte im Gegenzug eine Blockade iranischer Häfen.
Schiff auf Seemine gelaufen
Wie berichtet, hatten die Revolutionsgarden am Freitag auch gesagt, dass ein Schiff in der Straße von Hormuz von einer Explosion erschüttert worden sei, nachdem es auf eine Seemine gelaufen war. Demnach transportierte der Tanker Flüssiggas und versuchte, „eine nicht genehmigte Passage im Süden der Meerenge zu durchfahren“. Dabei habe er die Mine berührt. Die iranische Führung hatte in den vergangenen Wochen wiederholt erklärt, dass Schiffe in der Straße von Hormuz mit Seeminen kollidiert und in Brand geraten seien. Nach Darstellung des Weißen Hauses ist die Meerenge hingegen weitgehend minenfrei.
IEA: Ölversorgung erholt sich erstmals
Die Internationale Energie-Agentur (IEA) sagte am Freitag, dass die weltweite Ölversorgung erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs wieder auf Erholungskurs sei. Das Ölangebot übersteige derzeit die Nachfrage. Die weltweiten Vorräte stiegen im Oktober demnach um 52 Millionen Barrel (je 159 Liter), was unter anderem mit dem Plus bei den Ölexporten aus der Golfregion zu tun habe. Die Förderausfälle im Nahen Osten und in Russland würden teils durch eine höhere Produktion von Ländern wie den USA, Kanada, Brasilien und Argentinien ausgeglichen, teilte die IEA weiter mit.
Aktuell wird die Nachfrage nach Erdöl durch hohe Kraftstoffpreise und die gestörten Exporte von Mineralölprodukten und Flüssiggas aus der Golfregion gebremst. Ab März 2027 kann sich das laut der Agentur wieder ändern.
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