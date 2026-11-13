Auto von Ex-„Bild“-Chef Reichelt abgefackelt

Reichelt sicher: „War gezielter Anschlag“

Julian Reichelt berichtete selbst über das angezündete Auto auf seinem Nachrichtenportal. Der ehemalige Chefredakteur der „Bild“-Zeitung ist sich sicher: „Es ist vollkommen klar, dass dies ein gezielter Anschlag war.“ Reichelt sprach zudem von einem „Einschüchterungsversuch gegen neue freie Medien, die sich diesem Linksextremismus entgegenstellen“. Vermutlich sei gezielt ausgespäht worden, welches sein Pkw sei.