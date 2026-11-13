Auto von Ex-„Bild“-Chef Reichelt abgefackelt

In der Nacht auf Freitag ist das Auto des ehemaligen „Bild“-Chefredakteurs Julian Reichelt völlig ausgebrannt. Er selbst ist sich sicher: Hinter der Tat stecke ein „politischer Anschlag“. Die Polizei bestätigte eine vorsätzliche Brandstiftung.
Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, bemerkte ein Fußgänger das brennende Auto im Stadtteil Charlottenburg gegen 2.30 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Einsatzkräfte löschten das Auto, das zu diesem Zeitpunkt vollständig in Flammen stand.
Reichelt sicher: „War gezielter Anschlag“
Julian Reichelt berichtete selbst über das angezündete Auto auf seinem Nachrichtenportal. Der ehemalige Chefredakteur der „Bild“-Zeitung ist sich sicher: „Es ist vollkommen klar, dass dies ein gezielter Anschlag war.“ Reichelt sprach zudem von einem „Einschüchterungsversuch gegen neue freie Medien, die sich diesem Linksextremismus entgegenstellen“. Vermutlich sei gezielt ausgespäht worden, welches sein Pkw sei.
Reichelt war über vier Jahre lang Chefredakteur der „Bild“-Zeitung, bis er dort entlassen wurde. Heute ist er bei einem einschlägigen rechten Medienportal tätig.
Polizei bestätigt vorsätzliche Brandstiftung
Wie die Polizei laut „FAZ“ mittlerweile mitteilte, habe es sich bei der Tat um vorsätzliche Brandstiftung gehandelt. Zum Täter ist bislang nichts bekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.
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