Vance soll sich per Brief an Teheran gewandt haben

Das Portal „Axios“ berichtete unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten, Vance habe in seiner Nachricht an die iranische Führung deutlich gemacht, dass deren Atomprogramm zwingend Gegenstand möglicher Verhandlungen sein müsse. Nur so könnten Angriffe des US-Militärs noch abgewendet werden. Demnach soll der Brief mit Trump abgesprochen gewesen sein. Der Republikaner sagte aber jetzt, dass es nur um medizinische und andere Hilfsgüter gehe. „Er hat mich gefragt, was ich davon halte, ich habe gesagt: ‘Wenn du das machen willst, ist das in Ordnung‘“, sagte Trump.