Vom Set gefeuert, weil er witziger als Aniston war

Ross Malinger (41) spielte in „Schlaflos in Seattle“ im Alter von acht Jahren den Filmsohn von Tom Hanks (70). Allerdings war der junge Schauspieler nur der Ersatz für die namenlose erste Wahl. Hanks verriet später in einem Interview, dass es seinem ursprünglichen Filmsohn am ersten Drehtag die Stimme verschlagen habe, sobald er mit ihm einen Dialog führen sollte. „Am nächsten Tag teilte mir Regisseurin Nora Ephron einfach mit, dass sie das Kid ausgetauscht habe – einfach gefeuert – wow!“