„Ich brauche jetzt einmal einen Beruhigungsschnaps“, erklärt Anna Meixner im ORF-Interview. Die Kapitänin des ÖEHV-Frauen-Nationalteams hatte mit zwei Treffern im Relegationsspiel gegen Japan (2:1 nach Verlängerung) einen wesentlichen Anteil daran, dass Österreich weiterhin in der Top-Division der Eishockey-WM vertreten ist.
Im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt setzte sich Aufsteiger Österreich am Freitag gegen Japan 2:1 nach Verlängerung (0:0,1:0,0:1;1:0) durch. Kapitänin Meixner traf nach 70 Sekunden der Overtime im Powerplay entscheidend. Die Salzburgerin hatte davor schon Österreichs Führung (21.) erzielt.
„Ich brauche jetzt einmal einen Beruhigungsschnaps“, sagte Meixner im ORF-Interview nach Spielende. In Überzahl traf sie den Puck nicht voll, mit etwas Glück senkte sich dieser aber ins Tor. „Ich habe selten so einen schlechten Schuss gehabt. Aber wir wollten alles zum Tor bringen“, beschrieb die Schweden-Legionärin die entscheidende Szene. Davor war für ihr Team Schwerstarbeit angesagt.
„Sind hier um zu bleiben“
ÖEHV-Headcoach Alexander Bröms fühlte danach eine „große Erleichterung. Wir haben gezeigt, dass wir hier sind, um zu bleiben. Wir wussten, dass es nicht leicht wird. Aber wir haben das gut über die Bühne gebracht“. Sein Team habe eine Siegermentalität gefunden, so der Schwede. Stürmerin Theresa Schafzahl sagte: „Wir haben uns bei der WM gut präsentiert und gezeigt, dass wir mit den Top-Ländern mitspielen können.“
Als Belohnung darf Österreich auch im kommenden Jahr zur A-WM fahren, die dann in Kanada im Mutterland des Eishockeys ausgetragen wird. „Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir das nicht nur einmal gesehen haben“, meinte Schafzahl. Es gehe auch darum, Frauen-Eishockey in Österreich auf ein höheres Niveau zu heben.
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