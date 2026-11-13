„Brauche jetzt einmal einen Beruhigungsschnaps“

„Sind hier um zu bleiben“

ÖEHV-Headcoach Alexander Bröms fühlte danach eine „große Erleichterung. Wir haben gezeigt, dass wir hier sind, um zu bleiben. Wir wussten, dass es nicht leicht wird. Aber wir haben das gut über die Bühne gebracht“. Sein Team habe eine Siegermentalität gefunden, so der Schwede. Stürmerin Theresa Schafzahl sagte: „Wir haben uns bei der WM gut präsentiert und gezeigt, dass wir mit den Top-Ländern mitspielen können.“