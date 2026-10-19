Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock für Mitarbeiter

VW will für mehrere Jahre Lohnerhöhungen stoppen

Wirtschaft
19.10.2026 09:57
Viele VW-Beschäftigte sollen in den kommenden Jahren auf Lohnerhöhungen verzichten müssen. ...
Viele VW-Beschäftigte sollen in den kommenden Jahren auf Lohnerhöhungen verzichten müssen. (Archivbild)(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Volkswagen fährt einen harten Sparkurs: In den nächsten Jahren sollen rund 100.000 Stellen gestrichen werden und in Deutschland stehen bis zu vier Werke vor dem Aus. Jetzt heißt es, dass zusätzlich dazu viele Mitarbeitenden überhaupt keine Lohnerhöhungen mehr bekommen sollen – bis 2030.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

VW will weltweit die Gehälter vieler seiner Beschäftigten bis 2030 einfrieren. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ (Montagsausgabe) schreibt, geht dies aus internen Unterlagen hervor. Der Verzicht auf Lohnerhöhungen könnte für die VW-Mitarbeitenden wegen der Inflation einen Einkommensverlust von ungefähr zehn Prozent bedeuten. Die neuen Sparpläne könnten somit weitere Einschränkungen für die 275.000 Beschäftigten des Konzerns in Deutschland bedeuten.

Die Zeitung berief sich bei ihren Angaben auf interne Unterlagen, in denen der vom Vorstand beschlossene Zukunftsplan Group Target Picture für das internationale Management aufbereitet wird. Darin sei von einer „Neuausrichtung“ der internationalen Tarifverhandlungen die Rede.

„Aussetzen von Lohnerhöhungen“
Die ab dem vierten Quartal geltenden neuen Richtlinien für die Verhandlungen sehen demnach einen „Pay freeze until 2030“ vor, ein Einfrieren der Gehälter bis 2030 durch „Aussetzen von Lohnerhöhungen“. Zu den Richtlinien zähle auch die Reduzierung variabler Vergütungsanteile, spezieller Zahlungen und Vorteile – sowie ein Abbau von Stellen.

Lesen Sie auch:
Vor allem das angestaubte Image des Konzerns in China wirkt sich auf die Umsatzzahlen aus.
Fast 40 Prozent Minus
VW stürzt ab – schlimmster Einbruch seit 2022!
12.10.2026
Krise weitet sich aus
VW-Softwaretochter Cariad streicht 1000 Stellen
01.10.2026

Wenn die Richtlinien umgesetzt werden, würden die Rahmenbedingungen in den einzelnen Teilen des VW-Konzerns berücksichtigt, heißt es laut „SZ“ in den Papieren. Alle Marken, Regionen und Betriebe sollten aber den Unterlagen zufolge einen „angemessenen“ Beitrag zu den Einsparzielen leisten, schreibt die Zeitung. VW erklärte demnach auf Anfrage, man äußere sich nicht zu „solchen Spekulationen“.

VW steckt in der Krise
Volkswagen steckt wie andere deutsche Autobauer derzeit in einer tiefen Krise. Der Aufsichtsrat hatte Anfang September beschlossen, in den kommenden Jahren weltweit weitere 50.000 Stellen zu streichen – zusätzlich zu dem bereits vereinbarten Abbau von 50.000 Arbeitsplätzen. Zudem stehen vier Werke in Deutschland ab 2031 bis 2034 auf der Kippe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
19.10.2026 09:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
104.672 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
93.565 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
84.254 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
861 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Österreich
Billa und Co. wollen 6 Stunden länger offen halten
829 mal kommentiert
Eine von Rewe beauftragte Umfrage zeigt eine breite Zustimmung für längere Öffnungszeiten bei ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
826 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Wirtschaft
Schock für Mitarbeiter
VW will für mehrere Jahre Lohnerhöhungen stoppen
Übernahme-Angebot
US-Drohnenfirma will Steyrer Motorenbauer kaufen
„Krone“-Gastkommentar
Glanz mit Substanz
30 Jahre Erfahrung
Arbeits-Expertin warnt Akademiker vor KI-Zukunft
Krone Plus Logo
Lebendiges Erbe
Altes Handwerk: So bleiben Traditionen erhalten
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf