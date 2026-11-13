Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Christian Cousins

„Kindergarten Cop“-Kinderstar stirbt mit 43 Jahren

Society International
13.11.2026 15:36
Christian Cousins, der im „Kindergarten Cop“ gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Joseph an der ...
Christian Cousins, der im „Kindergarten Cop“ gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Joseph an der Seite von Arnold Schwarzenegger zu sehen war, starb im Alter von 43 Jahren.(Bild: APA-Images / Everett Collection)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trauer um Christian Cousins: Der Kinderstar, der einst an der Seite von Arnold Schwarzenegger in „Kindergarten Cop“ in der Rolle des Dominic zu sehen war, ist im Alter von nur 43 Jahren gestorben, wie sein Halbbruder bestätigte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Cousins Halbbruder, Jonas Roeser, machte kürzlich den Tod seines Bruders auf Instagram öffentlich. „Es fällt mir schwer, mitzuteilen, dass mein Bruder Christian Cousins ​​verstorben ist“, schrieb er und veröffentlichte neben einem aktuellen Foto auch ein Kinderfoto von Cousins und seinem Zwillingsbruder Joey. 

„Zuvor kannte ich sie aus dem Fernsehen“
Wie Roeser in seinem Posting weiter ausführte, habe er seine Halbbrüder erst persönlich kennengelernt, als er schon ins College gegangen sei. „Sie sind meine Brüder über meinen leiblichen Vater.“ Die beiden seien in Kalifornien aufgewachsen, während er in Washington groß wurde.

Mit dieser Nachricht machte Christian Cousins Halbbruder den Tod des ehemaligen Kinderstars öffentlich:

 „Zuvor kannte ich sie bereits aus dem Fernsehen – etwa aus ,Unter der Sonne Kaliforniens‘ oder durch Christians Hauptrolle als Dominic in ,Kindergarten Cop‘ an der Seite von Arnold Schwarzenegger“, fuhr Cousins Halbbruder fort.

„Er war voller Leidenschaft“
Und erklärte weiter: „Doch diese Rollen machen nur einen kleinen Teil dessen aus, wie ich Christian in Erinnerung behalten werde. Er war eine echte Persönlichkeit, voller Leidenschaft und Energie, mit großartigen Geschichten und noch größeren Träumen.“

Vor seinem Tod sei Christian „sehr krank“ gewesen sei, habe an einer Lebererkrankung gelitten, bestätigte Roeser. Und schloss sein Posting mit den Worten: „Es tröstet mich zu glauben, dass er jetzt bei seiner Mutter im Himmel ist – befreit von den Schmerzen, die er ertragen musste.“

Karriere als Teenager beendet
Christian Cousins und sein Zwillingsbruder Joseph starteten ihre Schauspiel-Karriere Karriere bereits im Alter von fünf Jahren. Christian wurde vor allem durch seine Rolle im Kultfilm „Kindergarten Cop“ (1990) bekannt, in dem er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder die Figur des Dominic an der Seite von Arnold Schwarzenegger spielte. Außerdem waren die beiden zwischen 1987 und 1992 in der erfolgreichen US-Serie „Unter der Sonne Kaliforniens“ zu sehen.

Lesen Sie auch:
Jimmy Kimmel verrät in seiner Live-Show: Arnold Schwarzenegger wurde zum „heißesten Opa der ...
Magazin wählte Arnie
Schwarzenegger geehrt: „Heißester Opa der Welt“
12.11.2026

Nach mehreren Film- und Fernsehauftritten zog sich Cousins bereits als Teenager aus dem Rampenlicht zurück und führte ein weitgehend privates Leben. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
13.11.2026 15:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
123.588 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
118.354 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
110.418 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
833 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
832 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Wirtschaft
Diesel-Knappheit: China verschärft globale Lage
704 mal kommentiert
Eine Raffinerieanlage in der ostchinesischen Stadt Nanjing
Mehr Society International
Schon in Schule DD
Sweeney: Große Brüste waren früher Belastung
Christian Cousins
„Kindergarten Cop“-Kinderstar stirbt mit 43 Jahren
„Darum geht es“
Johnny Depp erlangte durch Vaterschaft „Klarheit“
Schwestern im Clinch
Bei Katzenberger und Jenny fliegen die Fetzen!
2 Millionen pro Folge!
Aniston und Witherspoon sind Serien-Gagen-Queens
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf