„Kindergarten Cop“-Kinderstar stirbt mit 43 Jahren

Trauer um Christian Cousins: Der Kinderstar, der einst an der Seite von Arnold Schwarzenegger in „Kindergarten Cop“ in der Rolle des Dominic zu sehen war, ist im Alter von nur 43 Jahren gestorben, wie sein Halbbruder bestätigte.
Cousins Halbbruder, Jonas Roeser, machte kürzlich den Tod seines Bruders auf Instagram öffentlich. „Es fällt mir schwer, mitzuteilen, dass mein Bruder Christian Cousins verstorben ist“, schrieb er und veröffentlichte neben einem aktuellen Foto auch ein Kinderfoto von Cousins und seinem Zwillingsbruder Joey.
„Zuvor kannte ich sie aus dem Fernsehen“
Wie Roeser in seinem Posting weiter ausführte, habe er seine Halbbrüder erst persönlich kennengelernt, als er schon ins College gegangen sei. „Sie sind meine Brüder über meinen leiblichen Vater.“ Die beiden seien in Kalifornien aufgewachsen, während er in Washington groß wurde.
Mit dieser Nachricht machte Christian Cousins Halbbruder den Tod des ehemaligen Kinderstars öffentlich:
„Zuvor kannte ich sie bereits aus dem Fernsehen – etwa aus ,Unter der Sonne Kaliforniens‘ oder durch Christians Hauptrolle als Dominic in ,Kindergarten Cop‘ an der Seite von Arnold Schwarzenegger“, fuhr Cousins Halbbruder fort.
„Er war voller Leidenschaft“
Und erklärte weiter: „Doch diese Rollen machen nur einen kleinen Teil dessen aus, wie ich Christian in Erinnerung behalten werde. Er war eine echte Persönlichkeit, voller Leidenschaft und Energie, mit großartigen Geschichten und noch größeren Träumen.“
Vor seinem Tod sei Christian „sehr krank“ gewesen sei, habe an einer Lebererkrankung gelitten, bestätigte Roeser. Und schloss sein Posting mit den Worten: „Es tröstet mich zu glauben, dass er jetzt bei seiner Mutter im Himmel ist – befreit von den Schmerzen, die er ertragen musste.“
Karriere als Teenager beendet
Christian Cousins und sein Zwillingsbruder Joseph starteten ihre Schauspiel-Karriere Karriere bereits im Alter von fünf Jahren. Christian wurde vor allem durch seine Rolle im Kultfilm „Kindergarten Cop“ (1990) bekannt, in dem er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder die Figur des Dominic an der Seite von Arnold Schwarzenegger spielte. Außerdem waren die beiden zwischen 1987 und 1992 in der erfolgreichen US-Serie „Unter der Sonne Kaliforniens“ zu sehen.
Nach mehreren Film- und Fernsehauftritten zog sich Cousins bereits als Teenager aus dem Rampenlicht zurück und führte ein weitgehend privates Leben.
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