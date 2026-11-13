„Kindergarten Cop“-Kinderstar stirbt mit 43 Jahren

Karriere als Teenager beendet

Christian Cousins und sein Zwillingsbruder Joseph starteten ihre Schauspiel-Karriere Karriere bereits im Alter von fünf Jahren. Christian wurde vor allem durch seine Rolle im Kultfilm „Kindergarten Cop“ (1990) bekannt, in dem er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder die Figur des Dominic an der Seite von Arnold Schwarzenegger spielte. Außerdem waren die beiden zwischen 1987 und 1992 in der erfolgreichen US-Serie „Unter der Sonne Kaliforniens“ zu sehen.