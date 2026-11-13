„Er ist mein Traummann“: Julia Scheib ist verlobt

In der Ö3-Sendung „Frühstück bei mir“ gewährt Julia Scheib private Einblicke. So verriet sie Claudia Stöckl unter anderem auch, dass sie verlobt ist. Ausgestrahlt wird die Sendung am Sonntag.
„Mein Traummann ist mein Verlobter“, so Scheib, die seit sechs Jahren mit ihrem Peter zusammen ist. Kennengelernt hatten sich die beiden über Freunde. „Unsere Beziehung ist sofort durch einen Härtetest gegangen, ich habe an meiner zweiten Kreuzbandverletzung laboriert, habe ein Jahr durchgehend eine Schwellung im Knie gehabt. Da war jeder Tag ein Kampf. Er hat versucht zu helfen, wo er helfen kann“, schwärmt die Steirerin vom Mann an ihrer Seite.
Scheib und ihr Verlobter:
Noch kein Datum
Wann die Hochzeitsglocken läuten werden, ist noch unklar. „Das müssen wir uns erst mit dem Training und Rennkalender anschauen, ich möchte mich nicht stressen“, hat es die 28-Jährige nicht eilig.
Im vergangenen Winter war Scheib zur kleinen Kristallkugel im Riesenslalom gerast, beim Weltcup-Auftakt in Sölden schied der ÖSV-Star bereits im ersten Durchgang aus. Mit dem ersten Saisonsieg soll es dann am 28. November klappen, wenn der Ski-Zirkus im US-amerikanischen Killington halt macht.
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