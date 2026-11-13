„Er ist mein Traummann“: Julia Scheib ist verlobt

„Mein Traummann ist mein Verlobter“, so Scheib, die seit sechs Jahren mit ihrem Peter zusammen ist. Kennengelernt hatten sich die beiden über Freunde. „Unsere Beziehung ist sofort durch einen Härtetest gegangen, ich habe an meiner zweiten Kreuzbandverletzung laboriert, habe ein Jahr durchgehend eine Schwellung im Knie gehabt. Da war jeder Tag ein Kampf. Er hat versucht zu helfen, wo er helfen kann“, schwärmt die Steirerin vom Mann an ihrer Seite.