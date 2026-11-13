Lehrling beim Land Kärnten: „Mein Leben zerstört!“

Knalleffekt im Prozess um sexuelle Belästigung beim Land Kärnten: Ein junges Mädchen erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Vorgesetzten – doch auch weitere Beamte sollen von Grapschereien und Gurken-Penis gewusst haben! Jetzt gibt es eine erste Verurteilung und weitere Ermittlungen.
Eine Lehre beim Land Kärnten – das war etwas, worauf die Familie des Mädchens stolz war und die Tochter gerne für diese Ausbildung aus einer ländlichen Region in die Landeshauptstadt nach Klagenfurt schickte. Doch das gute Gefühl verschwand, als sich die 17-Jährige veränderte, sich immer mehr zurückzog, an sich und der Welt zweifelte und schließlich auch unbedingt den Ausbildungsplatz wechseln wollte.
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