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Beamtin verurteilt

Lehrling beim Land Kärnten: „Mein Leben zerstört!“

Kärnten
13.11.2026 15:26
Knalleffekt im Prozess um sexuelle Belästigung beim Land Kärnten – eine langjährige und bekannte ...
Knalleffekt im Prozess um sexuelle Belästigung beim Land Kärnten – eine langjährige und bekannte Beamtin wurde wegen Amtsmissbrauchs verurteilt.(Bild: Clara Milena Steiner)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Knalleffekt im Prozess um sexuelle Belästigung beim Land Kärnten: Ein junges Mädchen erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Vorgesetzten – doch auch weitere Beamte sollen von Grapschereien und Gurken-Penis gewusst haben! Jetzt gibt es eine erste Verurteilung und weitere Ermittlungen.

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Eine Lehre beim Land Kärnten – das war etwas, worauf die Familie des Mädchens stolz war und die Tochter gerne für diese Ausbildung aus einer ländlichen Region in die Landeshauptstadt nach Klagenfurt schickte. Doch das gute Gefühl verschwand, als sich die 17-Jährige veränderte, sich immer mehr zurückzog, an sich und der Welt zweifelte und schließlich auch unbedingt den Ausbildungsplatz wechseln wollte.

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