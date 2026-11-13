Lehrling beim Land Kärnten: „Mein Leben zerstört!“

Eine Lehre beim Land Kärnten – das war etwas, worauf die Familie des Mädchens stolz war und die Tochter gerne für diese Ausbildung aus einer ländlichen Region in die Landeshauptstadt nach Klagenfurt schickte. Doch das gute Gefühl verschwand, als sich die 17-Jährige veränderte, sich immer mehr zurückzog, an sich und der Welt zweifelte und schließlich auch unbedingt den Ausbildungsplatz wechseln wollte.