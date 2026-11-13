Große Suchaktion: Steirer (38) seit Tagen vermisst

Martin D. aus Grambach südlich von Graz ist seit Sonntagabend abgängig. Es wird in der Luft, an Land und am Wasser nach ihm gesucht. Die Suche geht am Freitag weiter.
Der 39-jährige Martin D. aus Grambach wird seit Sonntagabend vermisst. Südlich von Graz läuft seit Tagen eine Suchaktion nach dem Steirer. Die Organisation „Österreich findet euch“ hat Informationen zum Vermissten bekannt gegeben. Er wurde zuletzt am 8. November gegen 23 Uhr gesehen. Er hat dunkelbraune Haare und ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat einen Vollbart, trug eine schwarz-grüne Jacke, Jeans, schwarze Sneakers und einen blauen Rucksack.
Zuletzt vom Busfahrer gesehen
Die Einsatzorganisation „Rettungshunde Graz“ sucht seit Tagen mit sieben ehrenamtlichen Mitarbeitern, sechs Hunden sowie der Feuerwehr und der Polizei nach dem Mann. Auch aus der Luft wurde schon gesucht. „Auch unzählige Freunde suchen mit“, heißt es. Der Mann soll zuletzt am vergangenen Sonntag beim Busbahnhof in Fernitz gesehen worden sein. Das bestätigten Busfahrer, heißt es von „Rettungshunde Graz“.
Hunde nahmen Spur auf
Die Hunde nahmen die Spur von der Bushaltestelle auf, diese führte teilweise durch Gestrüpp. Stundenlang wird seit Tagen bis in die Nacht und trotz Kälte gesucht. Am Donnerstag endete die Spur der Hundestaffel genau in jenem Bereich, in dem das Mobiltelefon des Vermissten zuletzt geortet worden war. Das war in Kalsdorf bei Graz. Daher wurde die Suche groß erweitert.
Zahlreiche Feuerwehren, Polizei und die Rettungshunde-Einheit standen im Einsatz. Anscheinend dürfte auch eine Spur Richtung Mur geführt haben. „Die Hunde haben uns Hunderte Meter lang geradeaus am Murradweg geführt, auf einmal ist ein Hund den Hang hinunter abgebogen“, heißt es zur „Krone“.
Niemand weiß, was an dem Abend, als sich Martin D. wohl auf dem Heimweg befand, vorgefallen ist. Am Freitag geht die Suche weiter. Freunde und Verwandte wollen laut Einsatzkräften die Hoffnung nicht aufgeben.
Hinweise bitte an den Polizeinotruf (133)!
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