Große Suchaktion: Steirer (38) seit Tagen vermisst

Zuletzt vom Busfahrer gesehen

Die Einsatzorganisation „Rettungshunde Graz“ sucht seit Tagen mit sieben ehrenamtlichen Mitarbeitern, sechs Hunden sowie der Feuerwehr und der Polizei nach dem Mann. Auch aus der Luft wurde schon gesucht. „Auch unzählige Freunde suchen mit“, heißt es. Der Mann soll zuletzt am vergangenen Sonntag beim Busbahnhof in Fernitz gesehen worden sein. Das bestätigten Busfahrer, heißt es von „Rettungshunde Graz“.

Hunde nahmen Spur auf

Die Hunde nahmen die Spur von der Bushaltestelle auf, diese führte teilweise durch Gestrüpp. Stundenlang wird seit Tagen bis in die Nacht und trotz Kälte gesucht. Am Donnerstag endete die Spur der Hundestaffel genau in jenem Bereich, in dem das Mobiltelefon des Vermissten zuletzt geortet worden war. Das war in Kalsdorf bei Graz. Daher wurde die Suche groß erweitert.