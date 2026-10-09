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„Es ist heiß in L.A.“

Hui, Heidi! Klum trägt am Pool nur Stringtanga

Society International
09.10.2026 16:00
Heidi Klum sorgt mit diesem Schnappschuss bei ihren Fans für Herzrasen.
Heidi Klum sorgt mit diesem Schnappschuss bei ihren Fans für Herzrasen.(Bild: instagram.com/heidiklum)
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Von krone.at

In Los Angeles ist es heiß – ins Schwitzen kommt aber nicht nur Heidi Klum! Denn das neueste Foto der 53-Jährigen treibt wohl auch ihren Fans die Schweißperlen auf die Stirn ...

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Wie heißt‘s so schön: Irgendwo ist immer Sommer! Und während bei uns schön langsam der Herbst Einzug hält, genießt Heidi Klum in ihrer Wahlheimat Los Angeles noch Sonne satt am Pool.

Heidi hot am Pool
„Es ist heiß in L.A.“, schrieb die „GNTM“-Chefin frech – und bewies mit ihrem Foto auch gleich, wie heiß es tatsächlich ist. Denn mehr als einen Mini-Stringtanga hatte sich Heidi an diesem Sonnentag nicht übergestreift.

Auf diesem Instagram-Schnappschuss zeigt sich Heidi Klum sehr freizügig – ganz zur Freude ihrer Fans:

Und während Hündchen „Fritz“ die knappe „Bekleidung“ seines feschen Frauchen gelassen hinnahm, wurde den Fans des Topmodels bei diesem Anblick vermutlich ziemlich heiß. 

„Schöne Aussicht“
In den Kommentaren regnete es zumindest zahlreiche Herzchen-Emojis. „Absolut heiß“, schrieb ein Fan zudem – und meinte damit definitiv Heidi, und nicht die Temperaturen in Los Angeles.

Andere konnten dem nur zustimmen und schrieben schlicht „Wunderschön“ oder „Schöne Aussicht“ zu dem Foto.

Mit Tochter Lou bei Fashion Week
Erst am Wochenende sorgte übrigens Heidi Klums Tochter Lou für jede Menge Aufsehen. Kurz vor ihrem 17. Geburtstag nahm die stolze Mama ihre schöne Tochter mit zur Fashion Week in Paris. „Ein kleines, vorgezogenes Geburtstagsgeschenk“, wie Klum ausplauderte.

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Und der Auftritt wurde für Lou zum absoluten Erlebnis. „Ich bin, ehrlich gesagt, total nervös, weil es mein erstes Mal ist“, verriet sie der „Vogue“

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