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Kein Anzug wie Tommy!

So will Bill Kaulitz „Wetten, dass..?“ moderieren!

Society International
08.11.2026 17:12
Dieses Bühnenoutfit von Bill Kaulitz sorgt auf seiner Tokio-Hotel-Tournee für Kreisch-Alarm bei ...
Dieses Bühnenoutfit von Bill Kaulitz sorgt auf seiner Tokio-Hotel-Tournee für Kreisch-Alarm bei den Fans. Genau in diesem Look will er auch „Wetten, dass..?“ moderieren!(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/billkaulitz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es wird das wohl krasseste Show-Comeback des Jahres! Wenn die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember einmalig den Kultklassiker „Wetten, dass..?“, mit Heidi Klum im Publikum, moderieren, werden sie sogar Thomas Gottschalks legendäre Anzüge in den Schatten stellen. Bill hat schon sein knappstes Bühnen-Outfit zurechtgelegt!

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Bei der ausverkauften Tokio-Hotel-Show in der Berliner Uber Arena drehte Bill Kaulitz am Samstagabend Berichten zufolge modisch ordentlich auf. Doch ein Outfit ließ die anderen Looks ziemlich blass aussehen: ein schwarzes, mit pinkfarbenen Elementen garniertes Lederkorsett, das Bills nackte Brust betont und mit futuristischen Strapsstiefeln kombiniert ist. 

In diesem Posting von Bill ist das Outfit zu sehen: 

Auch Gottschalk provozierte mit Outfits
Der Tokio-Hotel-Frontmann bezeichnete seinen gewagten Auftritt selbst augenzwinkernd als sein „Sport-Outfit“, das nicht bei jedem gut ankommt. Das erinnert langjährige „Wetten, dass..?“-Fans möglicherweise an Thomas Gottschalk, den ehemaligen Moderator der Show, der immer wieder in schrill-schrägen Anzügen, die nicht jedermann als ästhetisch empfand, durch die Show führte.

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Kindheitstraum im schlüpfrigen Korsett-Look
Demnächst tritt Bill Kaulitz gemeinsam mit seinem Bruder Tom in dessen Fußstapfen und wird die Show, quasi zum Start in die Weihnachtszeit und als Ergänzung zu ihrer Tournee, einmal moderieren. Ein Kindheitstraum wird damit wahr. Dass er da auch etwas bieten muss, ist Bill durchaus bewusst. Und so kündigte er jetzt beim Berlin-Konzert an:  „Auch in diesem Outfit werde ich ,Wetten, dass..?‘ moderieren.“

Kesse Kleiderwechsel geplant?
Heißt vermutlich: Es wird offenbar Kleiderwechsel geben und nicht jedes Outfit wird ins altehrwürdige Familienfernsehen passen. Oder doch? 

2002 sorgte Sarah Connor mit diesem Kleid bei „Wetten, dass..?“ für einen Mega-Skandal.
2002 sorgte Sarah Connor mit diesem Kleid bei „Wetten, dass..?“ für einen Mega-Skandal.(Bild: APA-Images / EPA / Martin Schutt)

Auf jeden Fall sogar! Denn Sängerin Cher sorgte schon 1987 bei „Wetten, dass..?“ mit einem äußerst freizügigen, transparenten Outfit für Aufregung. 2002 war es sogar noch ein großer Skandal, als Sarah Connor in einem durchsichtigen Kleid auftrat und niemand genau sagen konnte, ob sie Unterwäsche trug oder nicht. Wenn jetzt Bill in Unterwäsche kommt, so schließt sich der Kreis endlich.

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