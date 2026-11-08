So will Bill Kaulitz „Wetten, dass..?“ moderieren!

Kindheitstraum im schlüpfrigen Korsett-Look

Demnächst tritt Bill Kaulitz gemeinsam mit seinem Bruder Tom in dessen Fußstapfen und wird die Show, quasi zum Start in die Weihnachtszeit und als Ergänzung zu ihrer Tournee, einmal moderieren. Ein Kindheitstraum wird damit wahr. Dass er da auch etwas bieten muss, ist Bill durchaus bewusst. Und so kündigte er jetzt beim Berlin-Konzert an: „Auch in diesem Outfit werde ich ,Wetten, dass..?‘ moderieren.“