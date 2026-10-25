Airport-Arbeiter fordern ein Ende der Flugabgabe!

Warnung vor Auswirkungen

Der Flughafen Wien-Schwechat ist ein Wirtschaftsmotor für die ganze Region. Wenn er ins „Stottern“ gerät, hätte das enorme wirtschaftliche Auswirkungen. „Die Flugabgabe ist ein Schildbürgerstreich. Sie schadet dem Wirtschaftsstandort, belastet die Reisenden und bringt dem Klima nichts. Denn die Menschen fliegen stattdessen aus Bratislava ab“, erklärte die Landeshauptfrau. Und meint weiter: „Arbeitsplätze und Wertschöpfung sollen erhalten bleiben. Deshalb fordere ich die Abschaffung der Flugabgabe.“