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Ausbildung bei SPAR:

Wie eine Lehre junge Menschen begeistern kann

Wirtschaft
12.11.2026 22:00
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Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Welche Bedeutung hat die Lehre für den Lebensmittelhandel, die Gesellschaft und den Wirtschaftsstandort Österreich? Was braucht es, damit dieser Ausbildungsweg auch in Zukunft für junge Menschen attraktiv bleibt? Dieser Frage widmete sich ein Pressegespräch in der SPAR-Akademie in Wien. 

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Anlass war eine Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung WIFO im Auftrag von SPAR. Im Mittelpunkt standen Herausforderungen und Chancen der Lehrlingsausbildung sowie konkrete Ansätze, mit denen SPAR die Ausbildung von morgen gestalten will.

Mit einer Lehre bei SPAR stehen viele Wege offen.
Mit einer Lehre bei SPAR stehen viele Wege offen.(Bild: krone.tv)

Wir haben mit Experten, Führungskräften und Lehrlingen darüber gesprochen, was eine gute Ausbildung ausmacht und welche Erwartungen junge Menschen an das Berufsleben haben.

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