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Muttermalkontrolle: Ärztekammer empfiehlt 90 Euro

Wien
12.11.2026 22:11
Auch in Wien ist die Muttermalkontrolle inzwischen größtenteils selbst zu bezahlen (Symbolbild).
Auch in Wien ist die Muttermalkontrolle inzwischen größtenteils selbst zu bezahlen (Symbolbild).(Bild: Envato, KALINOVSKIY)
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Von krone.at

Die Ärztekammer verweigert nun auch in Wien die Muttermalkontrolle als Kassenleistung. Sie empfiehlt ihren Mitgliedern, 90 Euro Privathonorar dafür zu verlangen. Bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) stößt das auf Unverständnis, denn am Vertrag mit den Ärztinnen und Ärzten habe sich nichts geändert.

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Ärztekammer-Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied argumentierte unter anderem mit einem Mangel an Hautärztinnen und Hautärzten in Wien. Sie kämen nicht mehr dazu, wirklich Kranke zu behandeln, weil sie mit „Wünsch-dir-was-Befindlichkeiten“ ihrer Patientinnen und Patienten konfrontiert seien, sagte sie. Bei medizinischem Verdacht oder erhöhtem Hautkrebsrisiko soll die Muttermalkontrolle in Wien aber weiterhin kostenlos bleiben.

Grundsätzlich steht es den Hautärztinnen und Hautärzten frei, ob sie 90 Euro, mehr oder weniger für die Hautkrebsvorsorge verlangen. Alternativ können sie die Leistung auch wie bisher über die Krankenkasse abrechnen, allerdings nur für ein geringeres Honorar wie bisher. Das machen Hautärztinnen und Hautärzte inzwischen nur noch vereinzelt. Es gibt keinen Vertrag der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) über eine Vorsorgeleistung zur Untersuchung der gesamten Haut, der für ganz Österreich gilt. Laut der ÖGK gib es nur noch in Salzburg und Oberösterreich eine eigene Leistungsposition für die Muttermalkontrolle. Dort wird der Hautcheck somit weiterhin von der Krankenkasse übernommen. In den anderen Bundesländern ist das nicht der Fall.

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Kostenübernahme alle fünf Jahre?
Dass die Ärztinnen und Ärzte in immer mehr Bundesländern in diesem Punkt aus der Verrechnung aussteigen, hat bereits im Frühling für Aufregung gesorgt. Seitens der ÖGK hieß es, dass nicht jeder Mensch eine jährliche Kontrolle brauche und nun überlegt werde, die Untersuchung in Wien alle fünf Jahre zu bezahlen. Die österreichische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV) empfiehlt eine einmalige Basisuntersuchung bei Erwachsenen, um das Hautkrebsrisiko einzuschätzen. Ist diese unauffällig, seien bis zum 50. Lebensjahr keine weiteren routinemäßigen Untersuchungen nötig. Danach soll eine neue Risikoeinschätzung vorgenommen werden.

Verdächtig sind Muttermale unter anderem, wenn sie sich in Farbe, Größe und Form im Vergleich zur letzten Untersuchung beziehungsweise Selbstkontrolle verändert haben, wenn sie mehrfärbig sind, asymmetrische Begrenzungslinien haben, bluten oder nässen oder aussehen wie eine Wunde, aber nicht heilen.

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