Muttermalkontrolle: Ärztekammer empfiehlt 90 Euro

Grundsätzlich steht es den Hautärztinnen und Hautärzten frei, ob sie 90 Euro, mehr oder weniger für die Hautkrebsvorsorge verlangen. Alternativ können sie die Leistung auch wie bisher über die Krankenkasse abrechnen, allerdings nur für ein geringeres Honorar wie bisher. Das machen Hautärztinnen und Hautärzte inzwischen nur noch vereinzelt. Es gibt keinen Vertrag der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) über eine Vorsorgeleistung zur Untersuchung der gesamten Haut, der für ganz Österreich gilt. Laut der ÖGK gib es nur noch in Salzburg und Oberösterreich eine eigene Leistungsposition für die Muttermalkontrolle. Dort wird der Hautcheck somit weiterhin von der Krankenkasse übernommen. In den anderen Bundesländern ist das nicht der Fall.