NÖ setzt auf noch mehr Pflegekräfte aus Vietnam

Bedarf ist zu groß

Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betont, dass zusätzliches Personal für die zukünftige Aufrechterhaltung des Betriebs in den Pflegeheimen unbedingt notwendig sei. Zwar laufe auch die Ausbildung einheimischer Pflegekräfte auf Hochtouren, wie IMC-Professor Markus Golla berichtet, dennoch könne der Bedarf so nicht gedeckt werden. „Es geht nicht darum, irgendwem den Job wegzunehmen, oder in der Pflege zu sparen“, so die Landesrätin.