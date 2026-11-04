NÖ setzt auf noch mehr Pflegekräfte aus Vietnam

69 Fachkräfte aus Vietnam verstärken bereits die Belegschaft der niederösterreichischen Landespflegeheime. Im kommenden Jahr sollen 110 weitere Kandidatinnen und Kandidaten aus Hanoi nach Krems geholt werden, wo sie die nötige Fachausbildung erhalten.
Grünes Licht gibt die Landesregierung, weitere 110 Vietnamesen am IMC in Krems zu Pflegekräften auszubilden. Bemerkenswert: Hatte Udo Landbauer vor drei Jahren beim Start das Projekt noch als „total daneben“ abgekanzelt, stimmen die Freiheitlichen diesmal für dessen Verlängerung. Die SPÖ bleibt bei ihrem „Nein“. Parteivorsitzender Sven Hergovich fordert bessere Arbeitsbedingungen für die derzeitigen Pflegekräfte, „ehe wir um Steuer-Millionen Menschen vom anderen Ende der Welt anwerben“.
Bedarf ist zu groß
Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betont, dass zusätzliches Personal für die zukünftige Aufrechterhaltung des Betriebs in den Pflegeheimen unbedingt notwendig sei. Zwar laufe auch die Ausbildung einheimischer Pflegekräfte auf Hochtouren, wie IMC-Professor Markus Golla berichtet, dennoch könne der Bedarf so nicht gedeckt werden. „Es geht nicht darum, irgendwem den Job wegzunehmen, oder in der Pflege zu sparen“, so die Landesrätin.
Gleiche Arbeit, gleiche Bezahlung
Und sie wird von Elisabeth Bräutigam, Vorständin der Landesgesundheitsagentur, bestätigt: „Vietnamesischen Pflegekräfte haben die gleiche Ausbildung, erledigen die gleiche Arbeit und erhalten die gleiche Bezahlung wie ihre österreichischen Kollegen.“ Deutsch lernen die Vietnamesen in ihrer Heimat, die Fachausbildung erfolgt in Krems. Die Kosten der Ausbildung beziffert Teschl-Hofmeister mit 600.000 Euro pro Jahr.
Integration im Kirchenchor
69 Vietnamesen sind derzeit schon in Heimen vor allem im Wein-, Wald- und Industrieviertel tätig. Auch die Integration funktioniert dank der Unterstützung durch Gemeinden und Vereine trotz der kulturellen Unterschiede: Einige der neuen Mitbürgerinnen singen sogar im Kirchenchor . . .
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