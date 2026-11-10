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Gespräche in Tirol

Kampf gegen Personalnot: Pflegekräfte aus Pakistan

Tirol
10.11.2026 07:00
Symbolbild: Um die Personalnot in Tirol zu lindern, wird mit Pakistan verhandelt.
Symbolbild: Um die Personalnot in Tirol zu lindern, wird mit Pakistan verhandelt.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Um den Notstand bei Pflegekräften in Tirol zu lindern, führt das Land derzeit intensive Gespräche mit Pakistan. Der Startschuss für das Projekt fiel bereits vor einem Jahr. Ob man sich schlussendlich einig wird, bleibt abzuwarten.

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Verstärkung aus Pakistan könnte demnächst das Pflegepersonal in Tirol bekommen. In einem Arbeitsgespräch tauschten sich Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) und der stellvertretende Honorarkonsul Daniel Ahmed zusammen mit einer Vertreterin der University of Lahore darüber aus, wie eine Zusammenarbeit bei der Gewinnung und Anerkennung qualifizierter Fachkräfte konkret aussehen kann.

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Startschuss vor einem Jahr
Der Startschuss für das Projekt fiel bereits vor einem Jahr, wie die „Krone“ berichtete. „Um eine gute und verlässliche Pflegeversorgung in Tirol langfristig sicherzustellen, brauchen wir ausreichend ausgebildete Fachkräfte. Internationale Kooperationen können eine Ergänzung sein“, sagt Hagele.

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