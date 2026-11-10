Kampf gegen Personalnot: Pflegekräfte aus Pakistan

Verstärkung aus Pakistan könnte demnächst das Pflegepersonal in Tirol bekommen. In einem Arbeitsgespräch tauschten sich Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) und der stellvertretende Honorarkonsul Daniel Ahmed zusammen mit einer Vertreterin der University of Lahore darüber aus, wie eine Zusammenarbeit bei der Gewinnung und Anerkennung qualifizierter Fachkräfte konkret aussehen kann.