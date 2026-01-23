Oliver Pocher: „Klar bin ich schon fremdgegangen“

Oliver Pocher macht in der neuen Ausgabe seines Podcast Pietro Lombardi sprachlos. Der Grund? Der Comedian gibt ganz offen zu, schon einmal fremdgegangen zu sein!
Seit Kurzem unterstützt Pietro Lombardi Oliver Pocher in dessen Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“. Doch in der aktuellen Folge sorgte ein überraschendes Geständnis bei dem Sänger für kurze Fassungslosigkeit.
Lombardi war immer treu – Pocher nicht!
Denn als der Ex-„DSDS“-Sieger salopp nachfragte, ob Pocher schon einmal einen Seitensprung hatte, antwortete der ganz ungeniert: „Klar.“ Lombardi fragte sichtlich entgeistert nach: „Was?!“ Und Pocher legte ganz cool nach: „Klar bin ich schon mal fremdgegangen.“
In diesem Instagram-Clip sehen Sie Oliver Pochers Fremdgeh-Beichte:
Ein Geständnis, das Lombardi offenbar in Verlegenheit brachte. Denn anschließend betonte der Sänger mehrfach, dass er noch nicht untreu gewesen sei. „Ich schwöre, noch nie. Ich bin noch nicht mal in Versuchung gekommen“, erklärte er. Und unterstrich: „Wenn ich eine Frau habe, habe ich eine Frau.“
Pocher zeigte sich daraufhin beeindruckt: „Das ehrt dich, dass du das nie gemacht hast.“
„Nichts, wo man stolz drauf sein kann“
Doch gleichzeitig räumte der Comedian auch ein, dass er sein früheres Verhalten nicht schönreden wolle. „Das ist nichts, wo man stolz drauf sein kann“, sagte Pocher.
Er habe seine beiden Ehefrauen zudem „aus bestem Gewissen“ geheiratet und sei auch nicht während seiner Ehen fremdgegangen. Denn mit Kindern und unter Beobachtung der Öffentlichkeit sei ein Seitensprung das „einfach nicht wert“.
Oliver Pocher war von 2010 bis 2014 mit Alessandra Meyer-Wölden verheiratet. Mit ihr hat er drei gemeinsame Kinder. Zwei gemeinsame Söhne hat der Comedian zudem aus der Ehe mit Amira Aly. Die Ehe ging 2024 nach fünf Jahren in die Brüche.
