Oliver Pocher: „Klar bin ich schon fremdgegangen“

Ein Geständnis, das Lombardi offenbar in Verlegenheit brachte. Denn anschließend betonte der Sänger mehrfach, dass er noch nicht untreu gewesen sei. „Ich schwöre, noch nie. Ich bin noch nicht mal in Versuchung gekommen“, erklärte er. Und unterstrich: „Wenn ich eine Frau habe, habe ich eine Frau.“