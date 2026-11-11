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Ländle-Legionäre sind erfolgreich in der Ferne

Vorarlberg
11.11.2026 09:30
Yanik Spalt debütierte beim VfB Stuttgart zuletzt in der Champions League.
Yanik Spalt debütierte beim VfB Stuttgart zuletzt in der Champions League.(Bild: AFP/OZAN KOSE)
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Von Vorarlberg Sport

Vorarlberger Fußballer gibt es nicht nur innerhalb unserer Landesgrenzen,  Yanik Spalt & Co. sorgen auch im Ausland für Furore, mit rapide steigendem Marktwert. Vertreten sind die Ländle-Kicker von Holland über Deutschland bis in Kambodscha.

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Juwelen kann man nicht immer nur zu Hause verstecken, das gilt auch für die Vorarlberger Fußballer. Denn da sind gleich einige Hochkaräter als Legionäre in den europäischen Top-Ligen unterwegs, mit einem steigenden Marktwert. Die „Krone“ hat sich einige der vielversprechendsten Ländle-Kicker angeschaut:

  • Yanik Spalt: Der 19-jährige aus Nüziders spielt sich beim VfB Stuttgart ins Rampenlicht. Zuletzt debütierte der Mittelfeldmann in der Champions League und stand in der Bundesliga erstmals in der Startelf der Schwaben. Seit diesem Sommer stieg Spalts Marktwert von 750.000 auf gewaltige vier Millionen Euro an.
Der Auer Christopher Olivier kommt bei Bröndby IF immer mehr zum Einsatz.
Der Auer Christopher Olivier kommt bei Bröndby IF immer mehr zum Einsatz.(Bild: Privat)
  • Christopher Olivier: Der Auer war bis August Spalts Teamkollege in Stuttgarts zweiter Mannschaft, wechselte dann zu Bröndby IF nach Dänemark. Dort kam der 20-jährige Außenverteidiger zuletzt immer besser in Fahrt, stand in den vergangenen Spielen auch erstmals in der Startelf. Seit seinem Transfer kletterte Oliviers Marktwert von 500.000 auf 1,2 Millionen Euro.
Dario Grujcic kickte für Austria Lustenau, zählt mittlerweile zum Stammpersonal bei Wisla ...
Dario Grujcic kickte für Austria Lustenau, zählt mittlerweile zum Stammpersonal bei Wisla Krakau.(Bild: GEPA)
  • Dario Grujcic: Der 27-jährige Ex-Austrianer zählt in in Polens erster Liga bei Wisla Krakau zur Stammelf. Marktwert: 450.000 Euro.
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  • Johannes Tartarotti und Noah Bischof: Die Ex-Altacher gingen verschiedene Wege: Der Bezauer Tartarotti kickt in Kambodscha bei Svay Rieng, der Göfner Bischof wechselt im Februar von Rapid Wien in Hollands zweite Liga zu Dordrecht – beide werden mit 300.000 Euro bewertet.
Paul Wanner, dessen Mutter Vorarlbergerin ist, ist mit 22 Millionen Euro Marktwert der ...
Paul Wanner, dessen Mutter Vorarlbergerin ist, ist mit 22 Millionen Euro Marktwert der wertvollste Kicker mit Ländle-Bezug.(Bild: GEPA)
  • Paul Wanner: Zumindest halber Ländle-Kicker, darum ist das ÖFB-Toptalent auch hier dabei – der 20-Jährige ist 22 Millionen Euro wert, kickt beim PSV.
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