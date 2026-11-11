Ländle-Legionäre sind erfolgreich in der Ferne

Juwelen kann man nicht immer nur zu Hause verstecken, das gilt auch für die Vorarlberger Fußballer. Denn da sind gleich einige Hochkaräter als Legionäre in den europäischen Top-Ligen unterwegs, mit einem steigenden Marktwert. Die „Krone“ hat sich einige der vielversprechendsten Ländle-Kicker angeschaut: