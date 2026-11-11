Borkenkäfer: Die Ruhe vor dem Sturm?

Explosionsartige Vermehrung bei günstigen Bedingungen

Wie gefährlich diese Entwicklung werden kann, zeigen die Erfahrungen nach den Hitzesommern 2003, 2015 und 2018. Auch damals traten in Vorarlberg erhebliche Borkenkäferschäden teilweise erst im Folgejahr auf. Borkenkäfer können überwintern uns sich dann unter günstigen Bedingungen explosionsartig vermehren. Mit dem Ergebnis, dass aus wenigen befallenen Bäumen innerhalb kurzer Zeit ganze Befallsherde entstehen. Welche Dimensionen das annehmen kann, zeigt das Beispiel Osttirols, wo großflächige Borkenkäferschäden den Wert und die Schutzwirkung der Wälder massiv beeinträchtigt haben.