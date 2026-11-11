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Land warnt vor Befall

Borkenkäfer: Die Ruhe vor dem Sturm?

Chronik
11.11.2026 11:35
Der Borkenkäfer ist bei Waldbesitzern gefürchtet.
Der Borkenkäfer ist bei Waldbesitzern gefürchtet.(Bild: Naturschutzbund)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der vergangene Hitzesommer hat Vorarlbergs Wälder stark beansprucht. Auch wenn größere Borkenkäferschäden bislang ausgeblieben sind, ist die Gefahr keineswegs gebannt, zumal die Erfahrung zeigt, dass sich die Folgen häufig erst im darauffolgenden Jahr bemerkbar machen. Das Land mahnt daher alle Waldbesitzer dazu, Vorsorgemaßnahmen zu treffen.

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Hitze und Trockenheit bedeuten für Waldbäume erheblichen Stress. Die Photosynthese erlahmt, der Aufbau der Energiereserven stockt, wichtige Abwehrmechanismen werden geschwächt. Hinzu kommen mögliche Schäden an Feinwurzeln und anderen empfindlichen Geweben. Besonders Fichten können dadurch anfälliger für einen Borkenkäferbefall werden, selbst wenn sie äußerlich noch gesund erscheinen.

Explosionsartige Vermehrung bei günstigen Bedingungen
Wie gefährlich diese Entwicklung werden kann, zeigen die Erfahrungen nach den Hitzesommern 2003, 2015 und 2018. Auch damals traten in Vorarlberg erhebliche Borkenkäferschäden teilweise erst im Folgejahr auf. Borkenkäfer können überwintern uns sich dann unter günstigen Bedingungen explosionsartig vermehren. Mit dem Ergebnis, dass aus wenigen befallenen Bäumen innerhalb kurzer Zeit ganze Befallsherde entstehen. Welche Dimensionen das annehmen kann, zeigt das Beispiel Osttirols, wo großflächige Borkenkäferschäden den Wert und die Schutzwirkung der Wälder massiv beeinträchtigt haben.

Zitat Icon

Wer seinen Wald aufmerksam kontrolliert und Maßnahmen rechtzeitig umsetzt, schafft die Voraussetzungen für einen möglichst schadensarmen Start in nächste Jahr.

Landesrat Christian Gantner (ÖVP) 

Forstgesetz verpflichtet zum Handeln
Doch auch kleinere Befallsflächen können für Waldbesitzende gravierende Folgen haben. Holz, das über Jahrzehnte oder sogar Generationen gepflegt wurde, verliert an Wert. Gerade bei kleinflächigem Waldbesitz kann ein Befall den Verlust eines erheblichen Teils des Altbestandes bedeuten. Deshalb verpflichtet das Forstgesetz Waldeigentümer auch zur rechtzeitigen Entfernung des befallenen Holzes. Dabei geht es nicht nur um den eigenen Wald: Wer rechtzeitig handelt, schützt auch die Bestände seiner Nachbarn.

Jetzt handeln, bevor die Käfer wieder schwärmen
Umso wichtiger ist es, die kalten Monate zu nutzen, um die Ausgangspopulation zu bekämpfen. Empfohlen sind daher regelmäßige Kontrollen, die rasche Aufarbeitung befallener Bäume und die konsequente Entfernung von bruttauglichem Holz aus dem Wald. Eine solche „saubere Waldwirtschaft“ ist die wichtigste Grundlage des vorbeugenden Forstschutzes. Je nach Situation können weitere Maßnahmen sinnvoll sein – diese sollten mit dem zuständigen Waldaufseher abgestimmt werden.

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Wirtschaftlich günstiges Umfeld
Auch wirtschaftlich spricht derzeit vieles für rechtzeitiges Handeln. Die Holzpreise befinden sich auf einem attraktiven Niveau. Sollte es im kommenden Jahr in Mitteleuropa wieder zu größeren Borkenkäferschäden kommen, könnte das zusätzliche Schadholzangebot die Preise unter Druck setzen. Wer notwendige Holznutzungen und Forstschutzmaßnahmen frühzeitig plant, kann daher sowohl das Befallsrisiko als auch wirtschaftliche Nachteile verringern.

Land verstärkt Monitoring
Um die Entwicklung im kommenden Frühjahr möglichst frühzeitig zu erkennen, plant der Landesforstdienst, das österreichweite Borkenkäfermonitoring in Vorarlberg durch zusätzliche Pheromonfallen zu verdichten. Die Fallen liefern wichtige Hinweise auf den Beginn und die Intensität des Käferfluges und helfen, die aktuelle Gefährdung besser einzuschätzen. So lässt sich gezielter beurteilen, wann besonders intensive Kontrollen der Waldbestände erforderlich sind. Denn eines ist klar: Je früher ein neuer Befall entdeckt und bekämpft wird, desto größer sind die Chancen, seine weitere Ausbreitung zu verhindern.

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