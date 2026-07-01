Opposition läuft Sturm gegen Öffi-Preise

FPÖ: „Mehr Leistung fürs Geld“

Das wollten die Freiheitlichen natürlich nicht so stehen lassen. „85 Prozent aller Fahrten sind im neuen System gleich günstig oder sogar günstiger. Gleichzeitig erhalten die Fahrgäste in vielen Fällen einen deutlich größeren Gültigkeitsbereich und damit mehr Leistung für ihr Geld“, erklärt der Freiheitliche Verkehrssprecher Christian Klien. So koste beispielsweise das neue 60-Minuten-Ticket „Lokal“ weniger als das bisherige Zwei-Domino-Ticket und gilt in einem wesentlich größeren Gebiet. Auch das neue 24-Stunden-Ticket sei günstiger als bisher und biete zusätzlich den Vorteil einer rollierenden Gültigkeit von 24 Stunden statt nur bis Mitternacht.