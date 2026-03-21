Öffi-Reform: Was sich in Vorarlberg nun ändert

Wo es für Fahrgäste deutlich teurer wird

Die Vereinfachung hat jedoch ihre Tücken, denn für manche Verbindungen müssen Fahrgäste künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Preissprünge ergeben sich vor allem dann, wenn eine Fahrt ungünstig geschnittene Zonengrenzen überschreitet oder mit einem längeren Aufenthalt – etwa ein Arztbesuch oder ein Einkauf – verbunden ist. Ein Beispiel verdeutlicht das Problem: Eine Fahrt von Dornbirn zum Landeskrankenhaus Feldkirch und wieder zurück kostete bisher mit einem Tagesticket 11 Euro. Dauert der gesamte Ausflug mit Aufenthalt künftig länger als zwei Stunden, wird ein 24-Stunden-Ticket der Zone „Maximo“ für 18,40 Euro fällig. Das ist eine Preissteigerung von immerhin rund 67 Prozent. Noch drastischer fällt der Anstieg bei manchen kürzeren Strecken aus, die zwischen zwei Regio-Zonen liegen. Wer etwa von Hohenems nach Klaus oder von Hard nach Lochau fährt, bezahlte bisher für die Einzelfahrt rund 4 Euro. Im neuen System ist dafür ein Maximo-Ticket für 9,60 Euro notwendig. Zwar ist darin eine Rückfahrt innerhalb von zwei Stunden inkludiert, im Vergleich zur einfachen Hinfahrt bedeutet das aber einen Preisanstieg von 140 Prozent.