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Schock-Diagnose

Sarah Kuttner macht Brustkrebs öffentlich

Society International
15.10.2026 11:40
Sarah Kuttner hat in ihrem Podcast darüber gesprochen, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist und ...
Sarah Kuttner hat in ihrem Podcast darüber gesprochen, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist und ihr Operationen bevorstehen.(Bild: APA-Images / dpa / Oliver Berg)
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Von krone.at

Schock-Nachricht von Sarah Kuttner: Die beliebte Autorin und Podcasterin hat Brustkrebs. In ihrem Podcast spricht die 47-Jährige offen über einen drei Zentimeter großen Tumor in der rechten Brust. Wie sie erklärt, stehen ihr „diverse Termine“ sowie Operationen bevor.

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„Um es kurz zu machen, habe ich mir einen kleinen Brustkrebs eingefangen“, spricht Kuttner die Diagnose in ihrem Podcast unumwunden aus. Der Tumor befinde sich in der rechten Brust und sei rund drei Zentimeter groß. Körperliche Beschwerden habe sie derzeit zwar nicht, dennoch sei ihr bewusst, dass nun eine schwierige Zeit vor ihr liege. Die Erkrankung beschreibt sie als „mittelgroß, mittel gefährlich, also gutes Mittelmaß, was nicht schlecht ist“.

Untersuchungen und Operationen 
Für Sarah Kuttner beginnt jetzt eine Phase voller Untersuchungen und medizinischer Eingriffe. Sämtliche Stationen ihrer geplanten Lesereise zum Roman „Mama & Sam“ wurden abgesagt. Neben den körperlichen Herausforderungen belastet die Situation vor allem psychisch. Kuttner spricht offen darüber, dass die neue Lebensrealität schlicht „anstrengend für die Birne“ sei.

Podcast soll weitergehen
Noch ist nicht entschieden, ob zusätzlich zu den Operationen auch eine Chemotherapie notwendig sein wird. Trotz aller Sorgen versucht Kuttner, ihren Alltag nicht vollständig von der Krankheit bestimmen zu lassen. Besonders auch mit ihrem Podcast „Das kleine Fernsehballett“ mit Journalist Stefan Niggemeier möchte sie weitermachen.

Kuttner (Mitte) im Jahr 2007 mit Matthias Schweighoefer und Nora Tschirner bei den MTV Europe ...
Kuttner (Mitte) im Jahr 2007 mit Matthias Schweighoefer und Nora Tschirner bei den MTV Europe Music Awards.(Bild: EPA)

Die meisten kennen Sarah Kuttner als frühere VIVA-Moderatorin, erfolgreiche Autorin und Podcasterin. Die Berlinerin prägte in den 2000er-Jahren die deutsche TV-Landschaft mit ihrem unverwechselbaren Stil und feierte später mit Büchern wie „Mängelexemplar“ und „Kurt“ große Erfolge. Heute zählt die 47-Jährige zu den bekanntesten deutschen Medienpersönlichkeiten.

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