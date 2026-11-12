Polizei stellte über 60 Anzeigen an einem Tag aus

In Deutschlandsberg kontrollierte die Polizei am Mittwoch gezielt Fahrzeuge. Teils mussten Fahrzeuge sofort aus dem Verkehr gezogen werden, es hagelte dutzende Anzeigen.
Rost, Ölverlust, Reifenschäden: Gemeinsam mit Technikern der Kfz-Landesprüfstelle des Landes Steiermark hat die Polizei am Mitwoch in Deutschlandsberg gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Festgestellt wurden unter anderem manipulierte Abgassysteme, erhebliche Öl- und Kraftstoffverluste sowie beschädigte Auspuffanlagen. Besonders schwerwiegend waren in einem Fall Reifen mit bereits freiliegendem Reifengewebe sowie eine stark durchgerostete Bodengruppe.
Manche Fahrzeuge nicht mehr fahrtauglich
Bei drei Pkw und einem Moped stellte man derart schwerwiegende Mängel fest, dass die Kennzeichentafeln und Zulassungsscheine noch an Ort und Stelle abgenommen werden mussten. Insgesamt erstattete die Polizei mehr als 60 Anzeigen wegen verkehrsrechtlicher Übertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg.
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