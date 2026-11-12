Polizei stellte über 60 Anzeigen an einem Tag aus

Manche Fahrzeuge nicht mehr fahrtauglich

Bei drei Pkw und einem Moped stellte man derart schwerwiegende Mängel fest, dass die Kennzeichentafeln und Zulassungsscheine noch an Ort und Stelle abgenommen werden mussten. Insgesamt erstattete die Polizei mehr als 60 Anzeigen wegen verkehrsrechtlicher Übertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg.