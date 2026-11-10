Hahn brutal getötet: „Ich werde den Hof absichern“

Der Fall eines Hahns, der auf eine Holzstange genagelt worden ist, erschüttert. Am Grundstück einer steirischen Hobby-Landwirtin war es aber nicht der erste grausame Vorfall. „Ich werde meinen Hof jetzt absichern“, sagt sie im Gespräch mit der „Krone“.
Tief sitzt der Schock bei jener Frau aus Fladnitz an der Raab (Gemeinde Kirchberg an der Raab), deren Hahn kürzlich von einem noch unbekannten Täter auf eine Hühnerstange genagelt worden ist: „Ich bin Freitagvormittag in den Stall und habe einen Schock bekommen! Am Vorabend war noch alles in Ordnung. Er war ein so schöner Hahn. Er ist bei mir auf die Welt gekommen, ich habe ihn großgezogen“, berichtet die traurige Hobby-Landwirtin. Die Bilder der abartigen Handlung, die der „Krone“ vorliegen, ersparen wir Ihnen, sie sind nicht zumutbar.
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