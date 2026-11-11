Feuerwehr musste Mann aus Auto schneiden

Schwerer Verkehrsunfall Dienstagnachmittag im weststeirischen Rassach: Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 15.40 Uhr wurden die Feuerwehren Rassach und Groß St. Florian zu einem Verkehrsunfall auf der L638 gerufen – das Alarmstichwort lautete „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“. Zwei Pkw waren kollidiert, ein Fahrer konnte sich nicht mehr selbstständig aus dem Auto befreien, sein Auto wurde in den angrenzenden Acker geschleudert. Er musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Bergegerät gerettet werden.
Nach der Versorgung durch den Notarzt wurden zwei Verletzte mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle und bargen die beiden Fahrzeuge. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet.
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