Feuerwehr musste Mann aus Auto schneiden

Gegen 15.40 Uhr wurden die Feuerwehren Rassach und Groß St. Florian zu einem Verkehrsunfall auf der L638 gerufen – das Alarmstichwort lautete „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“. Zwei Pkw waren kollidiert, ein Fahrer konnte sich nicht mehr selbstständig aus dem Auto befreien, sein Auto wurde in den angrenzenden Acker geschleudert. Er musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Bergegerät gerettet werden.