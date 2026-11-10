Steirer (71) stürzte aus vier Metern Höhe zu Boden

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es Dienstagvormittag im weststeirischen Bad Schwanberg: Ein 71-Jähriger stürzte bei Arbeiten an einem Gerüst vier Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu.
Ein 71-jähriger Weststeirer war am Dienstagvormittag in einem Wirtschaftsgebäude in Bad Schwanberg mit dem Errichten eines Holzgerüsts beschäftigt. Dabei dürfte laut Polizei ein Holzpfosten nach unten gestürzt sein und den Mann mitgerissen haben.
Der 71-Jährige stürzte aus einer Höhe von rund vier Metern auf den Betonboden und zog sich dabei schwere Verletzungen, insbesondere im Kopf- und Brustbereich, zu.
Nach der Erstversorgung und Stabilisierung durch das Rote Kreuz und einen Notarzt wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.
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