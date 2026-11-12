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Einblicke in die Welt des Ayurveda erleben

Kärnten
12.11.2026 10:41
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Ayurveda hautnah: Beim Tag der offenen Tür können Besucher die Welt der Entspannung entdecken.
Ayurveda hautnah: Beim Tag der offenen Tür können Besucher die Welt der Entspannung entdecken.(Bild: Ayurveda Die Zeit/ Helge Bauer)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Das Hotel Ayurveda Die Zeit in St. Veit öffnet am 21. November ab 11 Uhr seine Türen und lädt dazu ein, die Welt des Ayurveda sowie das vielfältige Gesundheits- und Wellnessangebot zu entdecken.

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Wer das Hotel Ayurveda Die Zeit in St. Veit und sein vielseitiges Angebot persönlich kennenlernen möchte, hat dazu am 21. November ab 11 Uhr beim Tag der offenen Tür Gelegenheit. Hoteldirektor Hartmut Heinz und sein Team möchten den Besuchern zeigen, was das Haus alles zu bieten hat. Auf dem Programm stehen unter anderem kostenlose Nackenmassagen zum Ausprobieren.

Tag der offenen Tür

  • 21.November 2026 ab 11 Uhr
  • Verkostung ayurvedischer Spezialitäten 
  • Ayurvedische Cocktails an der Bar
  • Ayurvedischen Therapeuten mit Probe-Nackenmassagen
  • hochwertige Vorträge und Einblicke in die verschiedenen Behandlungs- und Wohlfühlangebote

Beim Showcooking werden Gerichte aus der ayurvedischen Küche frisch zubereitet und können direkt vor Ort verkostet werden. An der Hotelbar gibt es außerdem verschiedene ayurvedische Cocktails zu probieren. Darüber hinaus können Interessierte die Ayurveda-Therapeuten persönlich kennenlernen und Einblicke in die verschiedenen Angebote gewinnen. 

Besucher können ayurvedische Spezialitäten verkosten.
Besucher können ayurvedische Spezialitäten verkosten.(Bild: Ayurveda Die Zeit/ Helge Bauer)

„Das Hotel ist für jedermann und bietet für alle etwas. Genau das möchten wir den Menschen zeigen“, lädt Heinz die Bevölkerung ein.

Ayurveda Die Zeit

Bürgergasse 7

9300 St- Veit an der Glan

T:  +43 4212 49777

E:  info@ayurveda-diezeit.at

W:  ayurveda-diezeit.at

(Bild: Ayurveda Die Zeit)
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