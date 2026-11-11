Oje, das kennen wir doch von zu Hause – und da müssten umgehend alle Alarmglocken läuten: Bei der jetzt gestarteten Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, bei der sich wieder Zigtausende Experten, Politiker und sonstige Wichtigtuer treffen, dürfe man nicht mit großen Würfen rechnen, denn diese Konferenz sei eine „COP der Umsetzung“, heißt es.
Erinnert das nicht frappierend an den von Bundeskanzler Christian Stocker hierzulande ausgerufenen politischen „Herbst der Ergebnisse“? Der sich nicht erst jetzt, wo wir uns der November-Mitte nähern, vielmehr als Herbst der Verschiebungen entpuppt?
Warum sollte bei einer Monsterkonferenz, an der Vertreter aus aller Welt (außer den USA, die hat Klimaleugner Donald Trump abgemeldet) teilnehmen, mehr herauskommen als dann, wenn sich drei Parteien, die Österreich regieren sollen, nicht einig werden?
Wobei der Hut dort wie da brennt. Beim Klima längst lichterloh: Jahr für Jahr neue Temperaturrekorde, Jahr für Jahr mehr Hitzetote, gleichzeitig immer weniger Niederschläge. Die Gletscher gehen verloren, nicht nur Österreich trocknet aus. Und regnet es, dann häufig in unfassbaren Mengen mit schweren Schäden für Natur, Tier und Mensch.
Nach all den Ernüchterungen, welche die jährlichen Weltklimakonferenzen zuletzt der Menschheit beschert haben, wäre eine „COP der Umsetzung“ ein Erfolg. Daran zu glauben – siehe unsere Erfahrungen mit dem „Herbst der Ergebnisse“ – es fällt schwer.
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