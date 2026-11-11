Oje, das kennen wir doch von zu Hause – und da müssten umgehend alle Alarmglocken läuten: Bei der jetzt gestarteten Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, bei der sich wieder Zigtausende Experten, Politiker und sonstige Wichtigtuer treffen, dürfe man nicht mit großen Würfen rechnen, denn diese Konferenz sei eine „COP der Umsetzung“, heißt es.