Trump schließt die Wagenburg

Wer sich nach seiner Wahlniederlage von den sanften Tönen über eine Zusammenarbeit mit den Demokraten täuschen ließ, hat jetzt die Quittung bekommen: Der Präsident hat die übelste Figur seiner MAGA-Bewegung, Stephen Miller, zum Stabschef (= Generaldirektor) des Weißen Hauses ernannt. Man nennt ihn „Fürst der Finsternis“, eine regelrechte Hass-Maschine, die schon bisher Trump die aggressivsten Entscheidungen eingeredet hat.