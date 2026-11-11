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„Krone“-Kommentar

Trump schließt die Wagenburg

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11.11.2026 05:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
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Wer sich nach seiner Wahlniederlage von den sanften Tönen über eine Zusammenarbeit mit den Demokraten täuschen ließ, hat jetzt die Quittung bekommen: Der Präsident hat die übelste Figur seiner MAGA-Bewegung, Stephen Miller, zum Stabschef (= Generaldirektor) des Weißen Hauses ernannt. Man nennt ihn „Fürst der Finsternis“, eine regelrechte Hass-Maschine, die schon bisher Trump die aggressivsten Entscheidungen eingeredet hat.

Millers Berufung bedeutet die Kriegserklärung an die Demokraten. Irgendwie auch logisch: Ein Mensch, der knapp nach einem fehlgeschlagenen Attentat mit noch Blut tropfendem Ohrläppchen „Kampf! Kampf! Kampf“ schreit, braucht ebendiesen ewigen Kampf. Der Macho hat nichts mehr zu verlieren und will vor allem keine lahme Ente sein.

Ist das der Weg in noch mehr Desaster, in noch mehr Gefahr für die Welt? In einem kürzlichen Interview gestand Trump, dass er kein Mitleid empfinden kann und dass er seine Gegner hasst.

Deshalb wurde auch Trumps Einladung an den Kampfsportunternehmer Dana White, den Organisator seiner beliebten Käfigkämpfe, Sprecher des Weißen Hauses zu werden (um die Journalisten zu bändigen), für bare Münze genommen. Es war nur ein Scherz, ruderte der Präsident später zurück. Wirklich?

Es baut sich die Frage auf, wann dieser US-Präsident ein Pferd zum Senator ernennen wird – nur zum Spaß.

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