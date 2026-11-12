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Konjunktur-Barometer

Dunkle Gewitterwolken über der Industrie ziehen ab

Niederösterreich
12.11.2026 11:00
Die Bauindustrie in NÖ liegt zwar nicht in Trümmern, kämpft aber nach wie vor mit fehlenden ...
Die Bauindustrie in NÖ liegt zwar nicht in Trümmern, kämpft aber nach wie vor mit fehlenden Aufträgen.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Die Stimmungslage bei den meisten Industrie-Unternehmen in Niederösterreich wird heller. Allerdings: Von strahlendem Sonnenschein sind nahezu alle Branchen noch weit entfernt. 

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Schwache Auftragslage, sinkende Produktion, drohender Personalabbau quer über alle Branchen – so düster sah die Welt der niederösterreichischen Industriekapitäne noch im Sommer aus. Doch mittlerweile blinzelt schon so mancher zarter Sonnenstrahl hinter den dunklen Wolken hervor: Das Konjunkturbarometer der Industriellenvereinigung NÖ (IV-NÖ) ist derzeit – wenn auch nur ganz leicht – wieder ins Positive gestiegen.

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Auftragsbücher füllen sich 
Das leitet sich von der Auftragslage ab. Knapp ein Viertel der Betriebe, die Bauindustrie wohl ausgenommen, bewertet diese als gut, 62 Prozent als saisonüblich. Im Juli wurde beim Blick in die Auftragsbücher noch Trübsal geblasen. Und auch wenn einzelne Hiobsbotschaften nie ausbleiben, rechnen nur noch 22 Prozent der Unternehmen in nächster Zeit mit Personalabbau. Im Sommer waren es noch fast doppelt so viel.

Zitat Icon

Eine bessere Auftragslage allein stellt die Wettbewerbsfähigkeit noch nicht wieder her. Entscheidend ist auch, was nach Abzug der Kosten übrig bleibt.

Michaela Roither, Industriellenvereinigung Niederösterreich

Bild: Marius Hoefinger

Erträge schwächeln noch
Anders als die Lage bei Aufträgen und Personalstand stellt sich die Ertragssituation dar. Nach wie vor beurteilen 42 Prozent der Unternehmer diese negativ. Immerhin, im Juli lag dieser Wert noch über 80 Prozent. Allerdings, für das nächste habe Jahr rechnen nur neun Prozent mit einer spürbaren Verbesserung. „Wichtig wäre es daher jetzt, die Betriebe auf der Kostenseite zu entlasten“, fordert IV-NÖ-Geschäftsführerin Michaela Roither.

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