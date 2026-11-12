Dunkle Gewitterwolken über der Industrie ziehen ab

Auftragsbücher füllen sich

Das leitet sich von der Auftragslage ab. Knapp ein Viertel der Betriebe, die Bauindustrie wohl ausgenommen, bewertet diese als gut, 62 Prozent als saisonüblich. Im Juli wurde beim Blick in die Auftragsbücher noch Trübsal geblasen. Und auch wenn einzelne Hiobsbotschaften nie ausbleiben, rechnen nur noch 22 Prozent der Unternehmen in nächster Zeit mit Personalabbau. Im Sommer waren es noch fast doppelt so viel.