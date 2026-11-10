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Industrie soll bald mehr bei Rüstung mitschneiden

Wirtschaft
10.11.2026 18:47
Laut einer Wifo-Studie könnte der Verteidigungsboom heimische Arbeitsplätze in der ...
Laut einer Wifo-Studie könnte der Verteidigungsboom heimische Arbeitsplätze in der Verteidigungsbranche verdoppeln.(Bild: Bundesheer)
Porträt von Lisa Marie Wögerbauer
Von Lisa Marie Wögerbauer

Österreichs Industrie könnte vom europäischen Rüstungsboom kräftig profitieren. Doch zwischen technologischem Know-how und lukrativen Aufträgen stehen noch rechtliche Hürden. Was jetzt über Milliardenpotenzial und neue Arbeitsplätze entscheidet ...

 

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Europa rüstet auf, und Österreich profitiert als Zulieferer. 2025 investierten die EU-Staaten schätzungsweise 130 Milliarden Euro in die Verteidigung, ein Plus von 23 Prozent zum Vorjahr. Bis 2030 stehen zudem bis zu 800 Milliarden Euro im Rahmen der strategischen Verteidigungsinitiative der EU zur Verfügung.

Über 80 Prozent der Wertschöpfung durch Auslandsaufträge
5,1 Milliarden Euro Umsatz erwirtschafteten die rund 200 heimischen Firmen in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie im Vorjahr. Das bringt 2,2 Milliarden Euro Wertschöpfung für den Standort, wovon 84 Prozent auf Aufträge im Ausland zurückgehen. Und: Fast ein Viertel aller heimischen Warenexporte entfiel 2025 auf Güter, die auch militärisch genutzt werden können.

Wifo sieht bis 2032 acht Milliarden Euro Potenzial
Eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) prognostiziert dabei noch Luft nach oben. Demnach könnte der Umsatz bis 2032 auf acht Milliarden Euro steigen und die Zahl der Arbeitsplätze von aktuell 12.000 auf bis zu 25.000 anwachsen. Bedingung dafür sind laut Wifo-Expertin Susanne Bärenthaler-Sieber klare rechtliche Rahmenbedingungen, Liefersicherheit trotz Neutralität sowie ausreichend Fachkräfte und Finanzierung.

Zitat Icon

Um das Potenzial auszuschöpfen braucht es klare rechtliche Rahmenbedingungen, Liefersicherheit trotz Neutralität sowie ausreichend Fachkräfte und Finanzierung.

Susanne Bärenthaler-Sieber, Expertin beim Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo)

Bild: Foto: Alexander Müller - Fotoku, Fotografie, Fotoreisen | www.alexandermülle

Dabei will das Wirtschaftsministerium gemeinsam mit der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) nun nachhelfen. Ein neuer sogenannter Kompetenzatlas soll ab 2027 österreichische Zulieferbetriebe mit internationalen Herstellern zusammenbringen. Dabei werden technologische Fähigkeiten, Zertifizierungen oder Produktionsmöglichkeiten der heimischen Unternehmen erfasst. Mit dieser Plattform sollen dann z. B. Geschäfte mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo leichter abgewickelt werden können.

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Ob das Wachstumspotenzial dann tatsächlich ausgeschöpft wird, liegt auch daran, ob rechtliche Klarheit geschaffen wird. Der schwammige Neutralitätsparagraf, der aufgrund dieser Rechtsunsicherheit noch zwischen Firmen und Projektaufträgen aus dem Ausland steht, könnte heute, Mittwoch, im Ministerrat eine Präzisierung bekommen.

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