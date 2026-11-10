Industrie soll bald mehr bei Rüstung mitschneiden

Wifo sieht bis 2032 acht Milliarden Euro Potenzial

Eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) prognostiziert dabei noch Luft nach oben. Demnach könnte der Umsatz bis 2032 auf acht Milliarden Euro steigen und die Zahl der Arbeitsplätze von aktuell 12.000 auf bis zu 25.000 anwachsen. Bedingung dafür sind laut Wifo-Expertin Susanne Bärenthaler-Sieber klare rechtliche Rahmenbedingungen, Liefersicherheit trotz Neutralität sowie ausreichend Fachkräfte und Finanzierung.