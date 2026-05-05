Boom bei Abnehmspritzen befeuert Lust auf Molke

Nachfrageboom schlägt sich in den Preisen nieder

Diese veränderte Nachfrage schlägt sich massiv in den Preisen nieder. Der Preis für Whey-Proteinkonzentrat mit einem Eiweißgehalt von 80 Prozent ist Daten des Beratungsunternehmens StoneX zufolge im vergangenen Jahr um fast 90 Prozent auf 20.000 Euro pro Tonne gestiegen - deutlich stärker als in anderen Milchsegmenten wie Milchpulver oder Käse. „Es mangelt an Kapazitäten, um Molke in die vom Markt geforderten Produkte umzuwandeln“, erklärte John Lancaster, Berater bei StoneX. Die Branche sucht daher nach Lösungen. „Die anhaltend starke Nachfrage nach Molkenproteinen, die in den vergangenen Jahren durch GLP-1 noch weiter angeheizt wurde, ist eine Herausforderung, auf die die Industrie Antworten finden muss“, führte Luis Cubel von Arla Foods Ingredients aus.