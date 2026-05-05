Straßenstaub voller Mikroplastik und Giftstoffe

Mikroplastik und krebserregende Stoffe entdeckt

Laut ihren Untersuchungen enthält der Wiener Straßenstaub viel Mikroplastik wie auch krebserregende Stoffe – jedenfalls mehr, als ihre Analysen in anderen Städten ergaben. Besonders problematisch sei dabei der feine Staub, „der sich entlang von Randsteinen und Parkspuren ansammelt“. Wird dieser aufgewirbelt, könne er leicht eingeatmet werden – vor allem von Fußgängern und Radfahrern.