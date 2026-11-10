Staat streicht Zulagen: Beamte drohen mit Streik!

Bei mehr als 6000 Justizmitarbeitern stehen laut Gewerkschaft die Zeichen auf Sturm: Denn vielen von ihnen wurden nach Jahrzehnten Mehrleistungszulagen gestrichen, die das Gehalt empfindlich schrumpfen lassen. „Ich bin verzweifelt“, erzählt eine Betroffene aus Kärnten. Jetzt gibt es Proteste, Klagen und eine Streikfreigabe.
Die Aktionswoche überlasteter Richter und Staatsanwälte hatte auf die Bevölkerung noch kaum gravierenden Auswirkungen, vermutlich hat sich deswegen die Politik bisher auch noch nicht wirklich mit den Wünschen nach mehr Planstellen beschäftigt.
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