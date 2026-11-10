Wie ein Gebäude aus dem 3D-Drucker erstellt wird

Auf reges Interesse der Medien stieß am Dienstag ein Rundgang durch eine Baustelle in Weerberg. Dort entsteht derzeit der neue Hauptsitz der Nobugs Group, eine Tiroler Unternehmensgruppe für IT und Marketing. Der Grund für das große Medieninteresse: Laut Angaben der Strabag, die die Rohbauarbeiten verantwortet, und dem aus Stuttgart stammenden Baudienstleister Nelcon handelt es sich um das derzeit höchste Gebäude in Österreich, das aus dem 3D-Betondrucker errichtet wird.