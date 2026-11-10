Wie ein Gebäude aus dem 3D-Drucker erstellt wird

Bei einem konkreten Projekt in Weerberg im Tiroler Bezirk Schwaz ist die Zukunft am Bau schon angekommen. Der Roboter „Progress One“ schafft ein Stockwerk in drei bis fünf Tagen. Das spart Personal und Material.
Auf reges Interesse der Medien stieß am Dienstag ein Rundgang durch eine Baustelle in Weerberg. Dort entsteht derzeit der neue Hauptsitz der Nobugs Group, eine Tiroler Unternehmensgruppe für IT und Marketing. Der Grund für das große Medieninteresse: Laut Angaben der Strabag, die die Rohbauarbeiten verantwortet, und dem aus Stuttgart stammenden Baudienstleister Nelcon handelt es sich um das derzeit höchste Gebäude in Österreich, das aus dem 3D-Betondrucker errichtet wird.
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