Übergriff brachte Missbrauchsvorwurf ans Licht

Ein Vorwurf, der Jahre zurückreicht. Ein weiterer, der eine neue Generation trifft. Am Wiener Landl musste sich am Dienstag ein 37-Jähriger wegen schweren sexuellen Missbrauchs seines Cousins verantworten. Ans Licht kam die Anschuldigung erst, als das mutmaßliche Opfer selbst wegen ähnlicher Vorwürfe angezeigt wurde.
Es ist eine Geschichte, die sprachlos macht. Eine Geschichte von Scham, Wut und einem familiären Geflecht, in dem offenbar längst nichts mehr so ist, wie es einmal war. Am Dienstag musste sich ein 37-jähriger Wiener vor einem Schöffengericht im Wiener Landesgericht verantworten. Der Vorwurf: schwerer sexueller Missbrauch seines zwölf Jahre jüngeren Cousins.
Was sich laut Anklage vor Jahren bei einer Übernachtung im Haus der gemeinsamen Großeltern abgespielt haben soll, wurde erst viel später bekannt. Der Ältere soll den Jüngeren angefasst und oral befriedigt haben. Der 37-Jährige schilderte den Vorfall vor Gericht als einvernehmlich. Das mutmaßliche Opfer hingegen sieht das anders. Doch besonders erschütternd ist, wie der Fall überhaupt ans Licht gekommen sein soll ...
Ein Vorwurf, der eine alte Wunde aufriss
Jahre nach dem mutmaßlichen Vorfall soll das damalige Opfer selbst eine Grenze überschritten haben. Diesmal ging es um dessen Nichte. Er soll das erst zehn Jahre alte Mädchen angefasst haben. Als seine Mutter von den Vorwürfen erfuhr, soll sie mit einer Ohrfeige reagiert haben. Doch anstatt Einsicht zu zeigen, lieferte der Mann eine erschütternde Erklärung für sein Verhalten. Er könne seinen Fehler nicht erkennen, soll er sinngemäß erklärt haben. „Er meinte, das ist normal. Das hätte sein Cousin auch mit ihm gemacht“, erklärt die Mutter des heute 25-Jährigen der Richterin.
Ein Jahre zurückliegender Missbrauchsvorwurf rückte somit plötzlich ins Zentrum – ausgelöst durch die neue Anzeige gegen jenen Mann, der einst selbst betroffen gewesen sein soll.
Wenn Sie eine Annahme haben, dürfen Sie keinen Zweifel haben. Die Entscheidung, die Sie treffen, wird das Leben des Angeklagten maßgeblich bestimmen.
Verteidiger Zaid Rauf
Wenn sich das Erlebte wiederholt
Ob der damalige Vorfall tatsächlich so stattgefunden hat, war nun Gegenstand des Verfahrens am Dienstag. Besonders schwierig macht die Causa allerdings, dass sich offenbar nicht mehr eindeutig feststellen lässt, wann genau es zu der sexuellen Handlung gekommen sein könnte. Für die Schöffen eine entscheidende Frage: Denn war der Cousin damals noch unter 14 Jahre alt, drohen dem 37-Jährigen bis zu zehn Jahre Haft.
Sein Verteidiger Zaid Rauf appellierte deshalb eindringlich an das Schöffengericht: „Wenn Sie eine Annahme haben, dürfen Sie keinen Zweifel haben. Die Entscheidung, die Sie treffen, wird das Leben des Angeklagten maßgeblich bestimmen.“
Der Angeklagte selbst bekannte sich nicht schuldig. Er beharrt darauf, dass sein Cousin damals 15 Jahre alt gewesen sei: „Es war einvernehmlich.“ Dennoch schilderte er vor Gericht Scham und depressive Phasen. Er fühle sich schmutzig, Homosexualität sei in seiner Familie ein Tabuthema. Dass er pädophil sei, bestreitet der 37-Jährige allerdings vehement.
Freispruch und dennoch Verurteilung
Und diese Entscheidung traf das Schöffengericht am Nachmittag: Der Angeklagte wurde von dem Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs freigesprochen. Er wurde für die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung zu 12 Monaten bedingt verurteilt – nicht rechtskräftig.
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