Übergriff brachte Missbrauchsvorwurf ans Licht

Ein Vorwurf, der eine alte Wunde aufriss

Jahre nach dem mutmaßlichen Vorfall soll das damalige Opfer selbst eine Grenze überschritten haben. Diesmal ging es um dessen Nichte. Er soll das erst zehn Jahre alte Mädchen angefasst haben. Als seine Mutter von den Vorwürfen erfuhr, soll sie mit einer Ohrfeige reagiert haben. Doch anstatt Einsicht zu zeigen, lieferte der Mann eine erschütternde Erklärung für sein Verhalten. Er könne seinen Fehler nicht erkennen, soll er sinngemäß erklärt haben. „Er meinte, das ist normal. Das hätte sein Cousin auch mit ihm gemacht“, erklärt die Mutter des heute 25-Jährigen der Richterin.