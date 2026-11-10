Lavanttaler Windpark Bärofen ist fertiggestellt

Die Arbeiten im Herbst sind aufgrund des idealen Wetters sehr gut vorangeschritten, sodass alle acht Anlagen wie geplant errichtet werden konnten. Anfang Dezember beginnt die Testphase, in der wir die Windkraftanlagen in den Probebetrieb nehmen werden“, erklärt Stephan Stolz, Projektleiter für den Windpark Bärofen bei PÜSPOK, welche für die Errichtung der Windräder verantwortlich ist.