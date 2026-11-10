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Saubere Energie

Lavanttaler Windpark Bärofen ist fertiggestellt

Kärnten
10.11.2026 13:00
Insgesamt acht Windkraftanlagen wurden auf der Koralpe errichtet.
Insgesamt acht Windkraftanlagen wurden auf der Koralpe errichtet.(Bild: PÜSPÖK_QuerschussFilm)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Der Windpark Bärofen soll die regionale Energieversorgung in Kärnten und insbesondere im Lavanttal verstärken. Die acht Windkraftanlagen auf der Koralpe sollen mit dem kommenden Jahr ans Netz gehen. 

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Die Arbeiten im Herbst sind aufgrund des idealen Wetters sehr gut vorangeschritten, sodass alle acht Anlagen wie geplant errichtet werden konnten. Anfang Dezember beginnt die Testphase, in der wir die Windkraftanlagen in den Probebetrieb nehmen werden“, erklärt Stephan Stolz, Projektleiter für den Windpark Bärofen bei PÜSPOK, welche für die Errichtung der Windräder verantwortlich ist.

Die Netzzuschaltung der acht Windkraftanlagen soll mit Anfang 2027 erfolgen und schon im ersten Quartal 2027 mehr als 34 Megawatt sauberen Strom liefern. Über eine rund 17 Kilometer lange Kabeltrasse können dann rund 20.000 Haushalte in ganz Kärnten versorgt werden.

„Der Windpark Bärofen ist für Kärnten und die Bevölkerung im Lavanttal ein wichtiger Schritt hin zu einer stärkeren regionalen Energieversorgung. Windkraft und Photovoltaik ergänzen einander über den Tages- und Jahresverlauf: Während die Photovoltaik ihre Stärken vor allem im Sommer und tagsüber ausspielt, liefert Windkraft besonders im Winter wertvollen Strom“, betont PÜSPÖK-Geschäftsführer Lukas Puspök. Diese Kombination sei auch entscheidend, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern.

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