Ohne Zuwanderung geht in Kärnten bald nix mehr

Der Fachkräftemangel ist also weiterhin hoch. Besonders Branchen wie das Bauwesen sowie Verkehr und Lagerei leiden darunter.

„Eine der wichtigen Fragen lautet: Wie will Kärnten Leute als Tagespendler erreichen?“, so Eric Kirschner. Denn ob zwischen Klagenfurt und Villach oder zwischen Graz und Klagenfurt gependelt wird, das ist mittlerweile sogar mit Öffis, unter anderem mit der Koralmbahn möglich. In die Bezirke Völkermarkt und Wolfsberg pendeln Slowenen täglich, Ungarn wöchentlich ein. „Im Raum Villach siedeln sich Italiener an. Zuwachs kommt auch aus Deutschland und dem gesamten EU-Raum“, weiß Kirschner. „Schwieriger ist es oftmals mit Syrern und Afghanen, wenn nur bedingt Integration möglich ist und für gewöhnlich auch die Frauen nicht für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.“