Ohne Zuwanderung geht in Kärnten bald nix mehr

Der demographische Wandel ist das größte Problem, das weist die 45. Konjunkturerhebung der Arbeiterkammer Kärnten eindringlich aus: Die Zahl der erwerbstätigen Kärntner sinkt Jahr für Jahr. Schon jetzt gehören 20 Prozent der Beschäftigten anderen Staaten an. Von ihnen werden noch mehr gebraucht.
Ein interessantes Bild, einen echten Datenschatz habe die Kärntner Arbeiterkammer seit 45 Jahren gesammelt, so Präsident Günther Goach: Seit 1981 erhebt die AK bei Betriebsrätinnen und Betriebsräten in heimischen Unternehmen die wirtschaftliche Lage; heuer haben rund 190 Betriebsräte, die für etwa 60.000 Arbeitnehmer sprechen, Antworten auf Fragen und damit Ausblicke in die Zukunft gegeben.
Vom Tourismus- zum Technologieland
Im Rückblick zeige sich, wie stark internationale Krisen Kärnten treffen können, aber auch, welche Entwicklungen das Bundesland geschafft habe, so Goach. Das Bundesland, das einst vor allem für Tourismus bekannt war, ist nun eine Fixgröße als Hochtechnologiestandort.
„Während Kärnten lange Zeit besonders unter seiner traditionellen Wirtschaftsstruktur, der peripheren Lage und der Abhängigkeit vom Tourismus litt, gewann die Industrie zunehmend an Bedeutung. Vor allem die exportorientierte Wirtschaft und die Entwicklung zum Hochtechnologiestandort stärkten den Wirtschaftsstandort nachhaltig“, erklärt Eric Kirschner, Forschungsgruppenleiter bei Joanneum Research.
Kärntens Beschäftigte und Betriebe haben gezeigt, dass ein kleines Bundesland stetig wachsen kann. Nun aber wird der demografische Wandel immer deutlicher.
Günther Goach, Präsident der Arbeiterkammer Kärnten
Bild: AK Kärnten/Gernot Gleis
Ein Auf und Ab prägt die Wirtschaft
„Krisen sind nix Neues“, weiß Kirschner, denn wirtschaftliche Aufschwünge und Rückschläge wechselten einander oft ab. Das zeigte sich in den Nachwirkungen der Ölkrise der 1970er, in der Asienkrise in den 1990ern, in der Dotcom-Blase in den späten 90ern, in der Krise nach 9/11, in der Weltfinanzkrise 2007/2008, nicht zuletzt in der Corona-Pandemie ab 2020.
20 Prozent der in Kärnten Arbeitenden kommen aus dem Ausland
„Nun trifft uns der demographische Wandel besonders“, so Goach. Ende 2025 war bereits knapp ein Viertel der Bevölkerung 65 Jahre alt oder älter. Rund 93.000 Kärntnerinnen und Kärntner zwischen 55 und 64 Jahren scheiden in den kommenden zehn Jahren aus dem Erwerbsleben aus. Die etwa 72.000 in Kärnten lebenden unter 15-Jährigen können diese Lücke nicht füllen. Waren 2013 noch rund 377.000 Personen erwerbstätig, sind es 2025 nur noch etwa 356.000. Bis 2035 wird ein weiterer Rückgang um rund 30.000 Personen erwartet. Goach: „Ohne Zuwanderung wäre die Entwicklung noch deutlicher: Bereits heute haben rund 20 Prozent der Beschäftigten eine ausländische Staatsangehörigkeit.“ Beispielsweise würden bei Infineon in Villach Mitarbeiter aus 72 Nationen aktiv sein.
Wir werden immer älter; die Kärntner Erwerbsbevölkerung – in Kärnten wohnende Menschen zwischen 15 und 64 Jahren – ging zwischen den Jahren 2013 und 2025 um 5,5 Prozent zurück!
Jetzt schon wirkt zu Zuwanderung stabilisierend.
Der Fachkräftemangel ist also weiterhin hoch. Besonders Branchen wie das Bauwesen sowie Verkehr und Lagerei leiden darunter.
„Eine der wichtigen Fragen lautet: Wie will Kärnten Leute als Tagespendler erreichen?“, so Eric Kirschner. Denn ob zwischen Klagenfurt und Villach oder zwischen Graz und Klagenfurt gependelt wird, das ist mittlerweile sogar mit Öffis, unter anderem mit der Koralmbahn möglich. In die Bezirke Völkermarkt und Wolfsberg pendeln Slowenen täglich, Ungarn wöchentlich ein. „Im Raum Villach siedeln sich Italiener an. Zuwachs kommt auch aus Deutschland und dem gesamten EU-Raum“, weiß Kirschner. „Schwieriger ist es oftmals mit Syrern und Afghanen, wenn nur bedingt Integration möglich ist und für gewöhnlich auch die Frauen nicht für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.“
Die Bevölkerungsstruktur ist die zentralste Herausforderung! Zuwanderung ist standortentscheidend.
Eric Kirschner, Forschungsgruppenleiter Joanneum Research
Bild: Helge Bauer
„Entvölkerte Täler“
„Die Arbeitsplätze sind auf wenige Regionen konzentriert. Die Wege vom Wohnort zur Arbeit können mitunter sehr lang sein“, weiß Kirschner. Künftig werde es somit noch mehr Abwanderung aus Landregionen geben. „Klagenfurt und Villach wachsen. Manche Täler werden entvölkert werden.“
„Hinter jeder Konjunkturkurve stehen Menschen, Arbeitsplätze und Zukunftsaussichten. Die vergangenen 45 Jahre zeigen, wie stark internationale Krisen auch Kärnten treffen können. Entscheidend ist deshalb, dass wirtschaftliche Entwicklung nicht nur an Produktionszahlen und Exporten gemessen wird, sondern auch daran, ob sie den Beschäftigten Sicherheit und Perspektiven bietet“, betont Günther Goach. Die Arbeiterkammer hat einige Forderungen formuliert:
Der Technologie- und Investitionsstandort Kärnten muss abgesichert werden. Bund und Land müssen durch gezielte Investitionsanreize und eine aktive Wirtschaftspolitik dafür sorgen, dass Unternehmen Produktion, Wertschöpfung und Arbeitsplätze langfristig in Kärnten absichern.
Der Technologiestandort Kärnten braucht Forschung und Entwicklung, um qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Kärnten und von außerhalb anziehen zu können.
Der neue Wirtschaftsraum Süd macht durch die Koralmbahn den Zugang zu einem größeren Fachkräftepool möglich, denn mit der schnelleren Verbindung ist ein Wohnortwechsel für den Job nicht mehr notwendig. Um diesen Fachkräftepool zu befüllen und optimal nützen zu können, sind regionsübergreifende Arbeitsmarktprojekte und Bildungsinitiativen zu forcieren und zwingend auszubauen.
Anpassung der regionalen und überörtlichen Raumplanung an die Potenziale der Koralmbahn.
Kärnten muss sich noch stärker als Zuwanderungsregion positionieren, besonders um den Rückgang des heimischen Arbeitskräftepotenzials auszugleichen. Dazu braucht es die Gestaltung einer aktiven Fachkräftezuwanderung mit einem angeschlossenen, optimalen, möglicherweise erweiterten Integrationsservice.
Inländisches Arbeitskräftepotenzial besser nutzen: Durch Ausbau von flächendeckender Kinderbetreuung, Ganztagsschulen und Qualifizierungsangeboten soll die Erwerbsbeteiligung von Frauen, älteren Personen und Arbeitsuchenden erhöht werden. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss ermöglicht werden.
Längeres gesundes Arbeiten ermöglichen, indem altersgerechte Arbeitsplätze, Gesundheitsförderung und flexible Übergänge in die Pension ausgebaut werden, insbesondere auch um Fachkräftepotenziale länger am Arbeitsmarkt verfügbar zu haben.
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt muss durch Qualifizierung, Mitbestimmung und klare Schutzstandards begleitet werden, damit Beschäftigte von technologischen Fortschritten profitieren.
Verstärkte Förderung des gemeinnützigen Wohnbaus, um leistbaren Wohnraum zu gewährleisten und gleichzeitig die Baukonjunktur zu stützen.
Keine weitere Kürzung der Lohnnebenkosten zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Ein personell und finanziell top ausgestattetes AMS, um allen Arbeitsuchenden rasche Vermittlung zu gewährleisten. Die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen des AMS sind mit dem Land Kärnten weiterzuführen, zu erweitern und budgetär abzusichern.
Betriebe, die nicht selbst Lehrlinge aus- und weiterbilden (können), haben sich finanziell an einem „Weiterbildungsfonds“ zu beteiligen.
Forcierung von überregionalen, interkommunalen Projekten wie Forschungseinrichtungen, Logistikzentren, Technologie-, Gewerbe- und Industrieparks usw.
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