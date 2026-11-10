Kendall Jenner braucht „nicht viel zum Anziehen“

In der letzten Szene wird deutlich, dass hier nur der Tequila „naked“, also frei von Aromen und Zusätzen ist. In der letzten Szene tritt Kendall Jenner wieder im weißen Off-Shoulder Kleid auf und betont, dass sie selbst hier „kein bisschen nackt ist“. Mit diesem Werbespot verdeutlicht Jenner nochmals, wie natürlich und frei von jeglichen Zusatzstoffen und Süßungsmitteln ihre Produkte sind.