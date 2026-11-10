Kendall Jenner braucht „nicht viel zum Anziehen“

Rutsch rüber, Sydney Sweeney! Auch Kendall Jenner tritt nun nackt in einem Werbespot auf. In einem Video für Jenners Label „818 Tequila“ ist so ziemlich alles „naked“, also „nackt“ – vor allem Jenner selbst! Die intimsten Stellen werden hier nicht wie bei Sweeney mit Sport-Accessoires, sondern lediglich mit Blumen und Blättern bedeckt ...
Das Video ist so verboten sexy, dass Instagram es uns nicht einmal einbinden lässt ... Am Anfang des Werbespots spielt Kendall Jenner verführerisch mit der Kamera, der Wind spielt mit ihrem Haar, die Sonne scheint ihr auf den Rücken. In der nächsten Szene schreitet sie komplett nackt durch einen traumhaft schönen Garten.
Ihre intimsten Stellen bedeckt sie dabei nur mit ein paar Blumen, Zweigen und frischem Grün. Im Hintergrund sagt eine Stimme: „Manche Dinge brauchen nicht viel zum Anziehen, sie sind besser, wenn sie nackt sind.“ Das bezieht sich hier in erster Linie auf Kendall Jenner, doch schnell wird deutlich, wofür hier geworben wird ...
Kendall Jenner wird zu Eva
Jenner steht für ihr eigenes Label „818 Tequila“ vor der Kamera! Ihr Nackt-Auftritt soll hier in erster Linie ein Zeichen für Natürlichkeit der Zutaten sein. In der nächsten Szene pflückt das Model, ganz wie Eva im Garten Eden, einen Granatapfel vom Baum und legt ihn in einen Korb.
In der letzten Szene wird deutlich, dass hier nur der Tequila „naked“, also frei von Aromen und Zusätzen ist. In der letzten Szene tritt Kendall Jenner wieder im weißen Off-Shoulder Kleid auf und betont, dass sie selbst hier „kein bisschen nackt ist“. Mit diesem Werbespot verdeutlicht Jenner nochmals, wie natürlich und frei von jeglichen Zusatzstoffen und Süßungsmitteln ihre Produkte sind.
Tequila-Label nach Vorwahl benannt
Das Label „818 Tequila“ ist eine von Kendall Jenner gegründete Tequila-Marke, die nach der Telefonvorwahl von Calabasas/San Fernando Valley in Kalifornien benannt wurde. In ihren Werbekampagnen macht Jenner immer wieder auf die drei Inhaltsstoffe Agave, Wasser und Hefe aufmerksam.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.