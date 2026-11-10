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Nackt in Werbespot

Kendall Jenner braucht „nicht viel zum Anziehen“

Society International
10.11.2026 18:00
In einem neuen Werbespot zeigt sich Kendall Jenner splitterfasernackt.
In einem neuen Werbespot zeigt sich Kendall Jenner splitterfasernackt.(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/kendalljenner)
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Von krone.at

Rutsch rüber, Sydney Sweeney! Auch Kendall Jenner tritt nun nackt in einem Werbespot auf. In einem Video für Jenners Label „818 Tequila“ ist so ziemlich alles „naked“, also „nackt“ – vor allem Jenner selbst! Die intimsten Stellen werden hier nicht wie bei Sweeney mit Sport-Accessoires, sondern lediglich mit Blumen und Blättern bedeckt ...

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Das Video ist so verboten sexy, dass Instagram es uns nicht einmal einbinden lässt ... Am Anfang des Werbespots spielt Kendall Jenner verführerisch mit der Kamera, der Wind spielt mit ihrem Haar, die Sonne scheint ihr auf den Rücken. In der nächsten Szene schreitet sie komplett nackt durch einen traumhaft schönen Garten. 

Kendall zeigt sich in ihrem neuen Werbespot ganz natürlich.
Kendall zeigt sich in ihrem neuen Werbespot ganz natürlich.(Bild: https://www.instagram.com/kendalljenner)

Ihre intimsten Stellen bedeckt sie dabei nur mit ein paar Blumen, Zweigen und frischem Grün. Im Hintergrund sagt eine Stimme: „Manche Dinge brauchen nicht viel zum Anziehen, sie sind besser, wenn sie nackt sind.“ Das bezieht sich hier in erster Linie auf Kendall Jenner, doch schnell wird deutlich, wofür hier geworben wird ...

Kendall Jenner wird zu Eva
Jenner steht für ihr eigenes Label „818 Tequila“ vor der Kamera! Ihr Nackt-Auftritt soll hier in erster Linie ein Zeichen für Natürlichkeit der Zutaten sein. In der nächsten Szene pflückt das Model, ganz wie Eva im Garten Eden, einen Granatapfel vom Baum und legt ihn in einen Korb. 

Jenner bedeckt ihre intimsten Stellen nur mit Blumen und frischem Grün.
Jenner bedeckt ihre intimsten Stellen nur mit Blumen und frischem Grün.(Bild: https://www.instagram.com/kendalljenner)

In der letzten Szene wird deutlich, dass hier nur der Tequila „naked“, also frei von Aromen und Zusätzen ist. In der letzten Szene tritt Kendall Jenner wieder im weißen Off-Shoulder Kleid auf und betont, dass sie selbst hier „kein bisschen nackt ist“. Mit diesem Werbespot verdeutlicht Jenner nochmals, wie natürlich und frei von jeglichen Zusatzstoffen und Süßungsmitteln ihre Produkte sind. 

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Tequila-Label nach Vorwahl benannt
Das Label „818 Tequila“ ist eine von Kendall Jenner gegründete Tequila-Marke, die nach der Telefonvorwahl von Calabasas/San Fernando Valley in Kalifornien benannt wurde. In ihren Werbekampagnen macht Jenner immer wieder auf die drei Inhaltsstoffe Agave, Wasser und Hefe aufmerksam.

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