Beratungsinitiative gegen Leerstand in Osttirol

„Oft braucht es den ersten Impuls, um mögliche Nutzungen zu erkennen und konkrete nächste Schritte zu entwickeln“, erklärt Eva Mitteregger, Projektleitung bei Raum|Schmiede Lienz. Die Beratungen reichen von einer ersten Einschätzung der Situation bis hin zu konkreten Fragen rund um mögliche Nachnutzungen.