Beratungsinitiative gegen Leerstand in Osttirol

Ein Duo schafft mit einem neuen Angebot Perspektiven bei leeren Häusern in Osttirol. Bislang war das Interesse groß. Auch Gemeinden können sich informieren. Einen konkreten Plan braucht es bei den Gesprächen noch nicht.
Das Thema Leerstand sorgt auch in vielen Osttiroler Gemeinden für Kopfzerbrechen. Gebäude und Wohnungen ohne Nutzung haben jedoch oftmals viel Potenzial.
Um diese zu nützen, bietet das Regionsmanagement Osttirol (RMO) gemeinsam mit der Raum|Schmiede Lienz, Gemeinden und Eigentümern kostenlose Beratungen an. Im Rahmen des Projektes „Leerstandsaktivierung Osttirol“ fanden in diesem Jahr bereits mehr als 30 Beratungen statt.
„Oft braucht es den ersten Impuls, um mögliche Nutzungen zu erkennen und konkrete nächste Schritte zu entwickeln“, erklärt Eva Mitteregger, Projektleitung bei Raum|Schmiede Lienz. Die Beratungen reichen von einer ersten Einschätzung der Situation bis hin zu konkreten Fragen rund um mögliche Nachnutzungen.
Jedes Gebäude, das wieder genutzt wird, stärkt unsere Ortskerne.
Philipp Schlemmer, RMO-Geschäftsführer
Fertiges Konzept nicht notwendig
Das Angebot wird im Rahmen des Interreg-CLLD-Projektes TERRABITA erweitert. Gemeinden können dabei eine vertiefende Entwicklung konkreter Projekte in Anspruch nehmen. „Jedes Gebäude, das wieder genutzt wird, stärkt unsere Ortskerne“, ist auch RMO-Chef Philipp Schlemmer überzeugt.
Ein fertiges Nutzungskonzept muss dabei nicht vorliegen. Ziel der Beratungen ist es, gemeinsam mögliche Perspektiven für den jeweiligen Standort zu entwickeln. Auch Exkursionen sind geplant.
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