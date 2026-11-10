Gemeinde stemmt sich gegen Abschiebung von Familie

Klassenkameraden tief betroffen

Bürgermeister Wolfgang Greil (ÖVP) bestätigt die Behauptungen der Unterstützer und ergänzt: „Ich habe heute von der Schulklasse einen Brief bekommen, in dem sie beschreiben, wie sie es empfunden haben, dass ihr Freund und Klassenkollege aus der Schule geholt wurde“, so der Ortschef. Schüler, Eltern und Lehrer seien verunsichert, und würden sich wünschen, dass die Familie bleiben darf. Denn: Aufgrund des negativen Asylbescheids war der Bub am Montag in Schubhaft genommen worden, kam mit seiner Mutter nach Wien und sollte heute in den Flieger. Zuständig ist dafür aber natürlich die Behörde für Asylwesen, und nicht die Gemeinde.