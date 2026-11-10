Gemeinde stemmt sich gegen Abschiebung von Familie

Seit vier Jahren ist die Familie in Österreich, integrierte sich in Gemeinde, Fußballverein und Pfarre, lernte fleißig Deutsch. Trotz allem sollen Vater, Mutter, zwei Söhne und eine Tochter schon am Mittwoch abgeschoben werden. Freunde und Unterstützer versuchen alles, um den Flug zu verzögern: Es gibt noch Hoffnung.
„Jeder, der die Familie kennt, ist von ihr angetan. Sie sind so hilfsbereit und freundlich. Dass sie nun abgeschoben werden sollen, hat mich zutiefst schockiert.“ Eine Freundin der Familie war im Gespräch mit der OÖ-„Krone“ fassungslos. Es geht um einen Vater (40), eine 33-jährige Mutter und ihre drei Kinder im Alter von elf, fünf und drei Jahren. Vor vier Jahren war das Quintett aus dem Irak nach Österreich gekommen, seit zwei Jahren leben sie in Katzdorf.
Jeden Sonntag beim Gottesdienst
Doch damit soll nun Schluss sein: Der negative Asylbescheid soll nun ausgeführt, die Familie am Mittwoch zurück in ihre alte Heimat geflogen werden. Das sorgt in der Gemeinde für Aufruhr. Ihren Freunden zufolge sind sie Musterbeispiele für gelungene Integration. „Der Vater hat sich ein Jahr lang auf die Taufe vorbereitet. Die Familie ist jeden Sonntag beim Gottesdienst“, so eine Freundin, was auch ein Schreiben des Pfarrers untermauert.
„Sehr bemüht, sich zu integrieren“
„Die Mutter trägt kein Kopftuch, spricht gutes Deutsch und steht vor der B1-Prüfung. Sprachkurse hatte sie sich selbst und mit Unterstützung finanziert, weil sie keine Förderung bekommen hat. Der Vater unterstützt sie bei allem, setzt sich für ihre Gleichberechtigung ein. Auch er, und die Kinder sowieso, sprechen sehr gut Deutsch“, betonte eine andere Freundin der Familie.
Aktiv und beliebt im Verein
Auch die beiden Söhne sind aktiv und eingebunden, nämlich als Mitglieder der örtlichen Fußballjugend. „Dank seiner bereits sehr guten Deutschkenntnisse hat Ali nicht nur sportlich Anschluss gefunden, sondern auch viele neue Freundschaften innerhalb des Vereins geknüpft. Sein respektvoller Umgang, seine Zuverlässigkeit, seine Motivation und seine positive Art machen ihn zu einem vollwertigen Mitglied seiner Mannschaft“, hieß es etwa von der Spielgemeinschaft Katzdorf.
Mit Polizei aus Schule geholt
Am Montag wurde diese scheinbar heile Welt abrupt auf den Kopf gestellt: Der elfjährige Sohn wurde mit dem Roten Kreuz und der Polizei aus der Schule geholt. Die Mutter sei in Linz gewesen und habe sich zur Polizei begeben. Die beiden wurden gemeinsam in Abschiebehaft nach Wien gebracht. Der Vater habe allerdings kurz zuvor die beiden jüngeren Kinder aus dem Kindergarten abgeholt, das Trio sei nun unauffindbar.
Klassenkameraden tief betroffen
Bürgermeister Wolfgang Greil (ÖVP) bestätigt die Behauptungen der Unterstützer und ergänzt: „Ich habe heute von der Schulklasse einen Brief bekommen, in dem sie beschreiben, wie sie es empfunden haben, dass ihr Freund und Klassenkollege aus der Schule geholt wurde“, so der Ortschef. Schüler, Eltern und Lehrer seien verunsichert, und würden sich wünschen, dass die Familie bleiben darf. Denn: Aufgrund des negativen Asylbescheids war der Bub am Montag in Schubhaft genommen worden, kam mit seiner Mutter nach Wien und sollte heute in den Flieger. Zuständig ist dafür aber natürlich die Behörde für Asylwesen, und nicht die Gemeinde.
Hoffnungsschimmer
Doch es gibt Hoffnung: „Auch in der Schubhaft kann die Behörde für Asylwesen noch die Staatsbürgerschaft anerkennen – etwa, wenn Protestschreiben eingelangen, oder sich der Sachverhalt anders darstellt“, weiß Georg Klammer, Anwalt für Fremdenrecht. Vielleicht gibt es für die Familie und ihre vielen Unterstützer und Freunde doch noch eine schöne Überraschung zum Martinsfest: Sohn und Mutter seien am Dienstag wieder freigekommen.
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