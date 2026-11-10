Flutschutz ist teuer
Dammsystem MOSE kostet 120 Mio. Euro – pro Jahr!
Es schützt Venedig vor dem Hochwasser, ist für die Stadt jedoch eine schwere Belastung: Die Wartung des Flutschutzsystems MOSE stellt Venedig erhebliche finanzielle und technische Herausforderungen. Nach Angaben der Lagunenbehörde werden dafür langfristig jährlich rund 120 Millionen Euro benötigt.
Derzeit stehen jedoch nur etwa 63 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Für den Zeitraum von 2026 bis 2034 wird deshalb eine Finanzierungslücke von mehr als 400 Mio. Euro erwartet.
Besonders aufwendig ist die Instandhaltung der beweglichen Fluttore, die bei Hochwasser die Lagune vor Überschwemmungen schützen. Von den insgesamt 78 Sperrtoren müssen noch 72 gewartet beziehungsweise ersetzt werden. Ursprünglich hatte der Schiffbaukonzern Fincantieri für 18 Millionen Euro die Instandsetzung von 21 Toren übernommen. Tatsächlich wurden jedoch nur sechs erneuert. Das Unternehmen verwies auf einen erheblich höheren Arbeitsaufwand als ursprünglich angenommen und verlangte zusätzliche Mittel.
Wartung ist technisch anspruchsvoll
Die Wartung ist technisch anspruchsvoll: Jedes der tonnenschweren Tore muss mit einem Schiff aus seiner Verankerung gelöst, aus dem Wasser gehoben und zur Werft nach Marghera auf dem venezianischen Festland transportiert werden. Dort werden Ablagerungen und Verkrustungen entfernt. Bei einem der Tore in Treporti hatten sich allein 140 Tonnen Sedimente angesammelt.
Nach den vertraglichen Vorgaben sollen sämtliche Sperrtore alle fünf Jahre ausgetauscht werden. Vorgesehen ist eine jährliche Erneuerung von vier Toren pro Sperrwerk. Dieser Zeitplan wurde jedoch bisher deutlich verfehlt. Die ersten Tore befinden sich bereits seit 14 Jahren im Wasser, die zuletzt installierten seit sieben Jahren. Zusätzliche Sorgen bereitet die Korrosionsbeständigkeit der Verankerungen.
Der Ingenieur Gian Mario Paolucci, ein Experte für Stahl, hatte 2021 die Entscheidung kritisiert, die im Betonfundament verankerten Scharnierteile aus gewöhnlichem Stahl statt aus korrosionsbeständigerem Material herzustellen. Ohne ausreichende Wartung könne die Korrosion nach seiner Einschätzung strukturelle Schäden verursachen und im schlimmsten Fall zum Versagen der Sperrtore führen.
Die Bauarbeiten für das System aus mobilen Dämmen begannen 2003, die Anlage wurde erstmals am 3. Oktober 2020 aktiviert. Das MOSE-System gilt als eines der größten Hochwasserschutzprojekte Europas.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.