Dammsystem MOSE kostet 120 Mio. Euro – pro Jahr!

Besonders aufwendig ist die Instandhaltung der beweglichen Fluttore, die bei Hochwasser die Lagune vor Überschwemmungen schützen. Von den insgesamt 78 Sperrtoren müssen noch 72 gewartet beziehungsweise ersetzt werden. Ursprünglich hatte der Schiffbaukonzern Fincantieri für 18 Millionen Euro die Instandsetzung von 21 Toren übernommen. Tatsächlich wurden jedoch nur sechs erneuert. Das Unternehmen verwies auf einen erheblich höheren Arbeitsaufwand als ursprünglich angenommen und verlangte zusätzliche Mittel.