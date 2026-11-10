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Flutschutz ist teuer

Dammsystem MOSE kostet 120 Mio. Euro – pro Jahr!

Ausland
10.11.2026 17:56
Die Sperrtore vor Venedig sind zwar effektiv, jedoch auch sehr wartungsintensiv.
Die Sperrtore vor Venedig sind zwar effektiv, jedoch auch sehr wartungsintensiv.(Bild: AFP/VINCENZO PINTO)
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Von krone.at

Es schützt Venedig vor dem Hochwasser, ist für die Stadt jedoch eine schwere Belastung: Die Wartung des Flutschutzsystems MOSE stellt Venedig erhebliche finanzielle und technische Herausforderungen. Nach Angaben der Lagunenbehörde werden dafür langfristig jährlich rund 120 Millionen Euro benötigt.

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Derzeit stehen jedoch nur etwa 63 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Für den Zeitraum von 2026 bis 2034 wird deshalb eine Finanzierungslücke von mehr als 400 Mio. Euro erwartet.

Besonders aufwendig ist die Instandhaltung der beweglichen Fluttore, die bei Hochwasser die Lagune vor Überschwemmungen schützen. Von den insgesamt 78 Sperrtoren müssen noch 72 gewartet beziehungsweise ersetzt werden. Ursprünglich hatte der Schiffbaukonzern Fincantieri für 18 Millionen Euro die Instandsetzung von 21 Toren übernommen. Tatsächlich wurden jedoch nur sechs erneuert. Das Unternehmen verwies auf einen erheblich höheren Arbeitsaufwand als ursprünglich angenommen und verlangte zusätzliche Mittel.

Seit es das Dammsystem gibt, kommt es wesentlich seltener zu Hochwassern in Venedig.
Seit es das Dammsystem gibt, kommt es wesentlich seltener zu Hochwassern in Venedig.(Bild: APA/AFP)

Wartung ist technisch anspruchsvoll
Die Wartung ist technisch anspruchsvoll: Jedes der tonnenschweren Tore muss mit einem Schiff aus seiner Verankerung gelöst, aus dem Wasser gehoben und zur Werft nach Marghera auf dem venezianischen Festland transportiert werden. Dort werden Ablagerungen und Verkrustungen entfernt. Bei einem der Tore in Treporti hatten sich allein 140 Tonnen Sedimente angesammelt.

Nach den vertraglichen Vorgaben sollen sämtliche Sperrtore alle fünf Jahre ausgetauscht werden. Vorgesehen ist eine jährliche Erneuerung von vier Toren pro Sperrwerk. Dieser Zeitplan wurde jedoch bisher deutlich verfehlt. Die ersten Tore befinden sich bereits seit 14 Jahren im Wasser, die zuletzt installierten seit sieben Jahren. Zusätzliche Sorgen bereitet die Korrosionsbeständigkeit der Verankerungen.

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Der Ingenieur Gian Mario Paolucci, ein Experte für Stahl, hatte 2021 die Entscheidung kritisiert, die im Betonfundament verankerten Scharnierteile aus gewöhnlichem Stahl statt aus korrosionsbeständigerem Material herzustellen. Ohne ausreichende Wartung könne die Korrosion nach seiner Einschätzung strukturelle Schäden verursachen und im schlimmsten Fall zum Versagen der Sperrtore führen.

Die Bauarbeiten für das System aus mobilen Dämmen begannen 2003, die Anlage wurde erstmals am 3. Oktober 2020 aktiviert. Das MOSE-System gilt als eines der größten Hochwasserschutzprojekte Europas.

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