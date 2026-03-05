Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zufallsfund in Brunnen

Blinder Mini-Fisch ohne Schädeldecke entdeckt

Wissen
05.03.2026 17:14
Porträt von Mirjam Hangler
Von Mirjam Hangler

Völlig zufällig hat eine Biologie-Doktorandin eine bisher noch unbekannte Fischart in einem Brunnen entdeckt. Der Mini-Fisch kann einem aber fast leidtun: Er hat kein Schädeldach, ist durchsichtig und komplett blind. Der winzige Fisch lebt unter der Erde im Grundwasser.

0 Kommentare

Fische, die im Grundwasser abseits von Höhlen leben, sind für Forschende nur schwer zu erreichen und werden oft nur zufällig entdeckt. So war es auch diesmal. Den Mini-Fisch Gitchak nakana fand Biologie-Doktorandin Wimarithy Marak beim Wasserholen „in einem selbst gegrabenen Brunnen“ im Nordosten Indiens, schildert Ralf Britz von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen in Dresden.

Die neue Fischart Gitchak nakana wurde in einem Brunnen entdeckt.
Die neue Fischart Gitchak nakana wurde in einem Brunnen entdeckt.(Bild: Senckenberg/Britz)
Der Fisch ist nur zwei Zentimeter lang.
Der Fisch ist nur zwei Zentimeter lang.(Bild: Senckenberg/Britz)
Anhand von 13 Exemplaren wurde die neue Art und Gattung von dem internationalen Team ...
Anhand von 13 Exemplaren wurde die neue Art und Gattung von dem internationalen Team beschrieben.(Bild: Senckenberg/Britz)

„Ganz besonderer Fund“
„Ich war mir direkt sicher, dass es sich hier um einen ganz besonderen Fund handelt“, erzählt Britz, der den nur zwei Zentimeter großen Fisch zum ersten Mal 2024 auf einer Forschungsreise in der Region gesehen hat. Und er sollte Recht behalten. „Die winzige, blinde Schmerle ist so einzigartig, dass sie nicht nur eine neue Art, sondern sogar eine neue Gattung repräsentiert“, erklärt der Experte in einer Aussendung. Schmerlen sind Süßwasserfische und eine Unterart der Karpfenartigen.

Art und Gattung

  • Art: Arten können sich untereinander fortpflanzen und fruchtbare Nachkommen zeugen.
  • Gattung: Arten aus der gleichen Gattung sind näher miteinander verwandt als mit Arten aus anderen Gattungen.

Der Gitchak nakana weist typische Merkmale von unterirdisch lebenden Tieren auf. Er hat extrem rückgebildete Augen, kann nichts sehen, hat einen blassen, transparenten Körper und verlängerte Körperanhänge. Doch am spannendsten ist ein Detail, das bisher noch nie bei einer Schmerle beobachtet wurde. „Die Tiere besitzen kein knöchernes Schädeldach. Das Gehirn wird nach oben lediglich durch Haut geschützt“, erklärt Britz.

Lesen Sie auch:
Der Banderolenkärpfling galt bereits als ausgestorben.
Monatelang totgeglaubt
Doch nicht ausgestorben! Mini-Fischart lebt noch
21.01.2026
Sensationsfund in Drau
Ein Schatten aus der Urzeit tauchte wieder auf
24.10.2025

Fund ist Meilenstein
Die Entdeckung des Mini-Fisches ist ein Meilenstein und wurde im Fachjournal „Scientific Reports“ veröffentlicht. Der Gitchak nakana ist nämlich die erste bekannte Schmerle der Region, die im Grundwasser lebt und gleichzeitig der erste Fisch aus Nordostindien, der in wasserführenden Gesteinsschichten tief im Untergrund lebt. In Indien sind 21 unterirdische Fischarten bekannt, weltweit liegt das Land damit auf Platz vier in Bezug auf die Artenvielfalt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
05.03.2026 17:14
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
449.207 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
363.358 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
280.805 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2602 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2067 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Außenpolitik
Rakete auf Türkei Absicht ++ Hoffnung auf Ukraine
2011 mal kommentiert
Mehr Wissen
Zufallsfund in Brunnen
Blinder Mini-Fisch ohne Schädeldecke entdeckt
Krone Plus Logo
Forschung und Mythos
Darum sind Frauen (nicht) die besseren Menschen
Satter Jojo-Effekt
Rückschlag: Die Kilo-Falle nach Ozempic & Co.
Krone Plus Logo
Erfüllter Sex im Alter
„Lust vergeht nicht mit einem runden Geburtstag“
Neue Studie enthüllt:
Anstieg des Meeresspiegels „massiv unterschätzt“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf