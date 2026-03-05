Blinder Mini-Fisch ohne Schädeldecke entdeckt

„Ganz besonderer Fund“

„Ich war mir direkt sicher, dass es sich hier um einen ganz besonderen Fund handelt“, erzählt Britz, der den nur zwei Zentimeter großen Fisch zum ersten Mal 2024 auf einer Forschungsreise in der Region gesehen hat. Und er sollte Recht behalten. „Die winzige, blinde Schmerle ist so einzigartig, dass sie nicht nur eine neue Art, sondern sogar eine neue Gattung repräsentiert“, erklärt der Experte in einer Aussendung. Schmerlen sind Süßwasserfische und eine Unterart der Karpfenartigen.