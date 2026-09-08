Dürre: Diese Arten stehen kurz vor dem Aussterben

Die extreme Trockengheit bedroht Tiere und Pflanzen in der Unteren Lobau. Umweltorganisation schlägt erneut Alarm.
In einem neuen Bericht warnt der WWF vor dem akuten Wassermangel und der Dürre im beliebten Naherholungsgebiet der Wiener. Besonders betroffen: der Fisch Bitterling, der Donau-Kammmolch, mehrere Muschelarten und die Europäische Sumpfschildkröte. Letztere ist die einzig natürlich vorkommende Schildkröte Österreichs. Wie die „Krone“ vor kurzem berichtete, gilt sie als akut vom Aussterben bedroht.
Stadtregierung solle sich an Regeln halten
Der WWF fordert von der Stadt Wien rasches Handeln. Vor allem soll Wasser aus der Oberen in die Untere Lobau geleitet werden. Zusätzlich will die Organisation eine systematische und regelmäßige Beobachtung der besonders betroffenen Arten und ihrer Lebensräume. So könnten Verschlechterungen früh bemerkt und gegengesteuert werden. Stelzhammer verweist auf die rechtliche Verpflichtung: „Die Untere Lobau ist Teil des Nationalparks Donau-Auen und des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000“. Die Stadt Wien sei daher verpflichtet eine weitere Verschlechterung zu verhindern.
Die Stadt Wien setzt kurzfristig auf das Prinzip Hoffnung: Das heißt große Regenmengen. Zusätzlich wird ein Modell erstellt, welche Auswirkungen die Zufuhr von Donauwasser auf das Grundwasser hätte. IM Zuge dessen soll auch ein Wehr erneuert werden. Baubeginn laut der Stadt: Winter 2026/27.
Stelzhammer verweist dabei auch auf die rechtliche Verpflichtung: „Die Untere Lobau ist Teil des Nationalparks Donau-Auen und des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Angesichts des geltendes Verschlechterungsverbots muss die Stadt Wien darlegen, wie sie weitere Verschlechterungen der geschützten Lebensräume verhindert“.
Die Stadt Wien setzt kurzfristig auf das Prinzip Hoffnung: Das heißt große Regenmengen. Zusätzlich wird ein Modell erstellt. Das soll zeigen welche Auswirkungen die Zufuhr von Donauwasser auf das Grundwasser hätte. Dafür wird ein Wehr erneuert werden. Baubeginn laut der Stadt: die Winermonate 2026/27.
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