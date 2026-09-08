Dürre: Diese Arten stehen kurz vor dem Aussterben

Der WWF fordert von der Stadt Wien rasches Handeln. Vor allem soll Wasser aus der Oberen in die Untere Lobau geleitet werden. Zusätzlich will die Organisation eine systematische und regelmäßige Beobachtung der besonders betroffenen Arten und ihrer Lebensräume. So könnten Verschlechterungen früh bemerkt und gegengesteuert werden. Stelzhammer verweist auf die rechtliche Verpflichtung: „Die Untere Lobau ist Teil des Nationalparks Donau-Auen und des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000“. Die Stadt Wien sei daher verpflichtet eine weitere Verschlechterung zu verhindern.