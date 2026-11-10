Künftige Zivildiener könnten Irrtum aufsitzen

Die Reform der Wehrpflicht hängt weiter in der Luft, da keine der Oppositionsparteien zum gegenwärtigen Zeitpunkt die in Teilen notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit garantieren will. Dennoch melden sich jetzt schon verstärkt junge Männer zum Zivildienst in der Annahme, dass der Wehrdienst ab sofort neun Monate dauert. Das Bundesheer moniert bereits, dass die Soldaten fehlen würden.
Die Verlängerung des Grundwehrdienstes von sechs auf neun Monate sorgt weiter für Wirbel. Denn geht es nach den Plänen der Dreier-Koalition, soll der Zivildienst erst dann verlängert werden, wenn sich nicht mehr genug junge, taugliche Männer für das Bundesheer melden.
Noch „spart“ man sich Zeit beim Heer
Dieser Punkt könnte schon bald schlagend werden, denn wie das Bundesheer nun meldet, gehen die Zahlen der Meldungen zum Präsenzdienst bereits jetzt deutlich zurück. Hintergrund könnte unter anderem der Irrglaube sein, dass man sich schon jetzt mit einer Meldung zum Bundesheer keine Zeit mehr „spart“.
Doch die neun Monate Wehrpflicht sind zum einen noch nicht beschlossene Sache. Zum anderen wäre, selbst bei einem sofortigen Inkrafttreten, die Regelung erst für alle gültig, die ab 1. Jänner 2027 zur Stellung müssen.
Zivildienst-Meldungen stiegen um sechs Prozent
Dennoch war schon heuer ein höheres Interesse am Zivildienst spürbar. Von Jänner bis September stieg die Zahl der Meldungen um sechs Prozent. Die österreichische Offiziersgesellschaft schrieb in ihrer aktuellen Begutachtungsstellungnahme zum Regierungsentwurf, dass die „Attraktivierung des Zivildienstes“ den ursprünglichen Zielen der Wehrpflicht-Reform zuwiderlaufe. Mit dieser werde die gewünschte Stärkung der Miliz konterkariert. Auch die Interessensgemeinschaft der Berufsoffiziere drängt in ihrer Begutachtungsstellungnahme auf eine sofortige Verlängerung.
Tatsächlich ist es dem kleinsten Koalitionspartner, den NEOS, geschuldet, dass beim Zivildienst die zusätzliche Zeitschleife eingezogen wurde. Nur wenn die Zahl der Grundwehrdiener unter 13.875 sinkt, soll der Zivildienst ab dem Folgejahr von neun auf elf Monate verpflichtend verlängert werden. Doch wie gesagt: Noch ist nichts beschlossen.
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