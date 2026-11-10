Künftige Zivildiener könnten Irrtum aufsitzen

Noch „spart“ man sich Zeit beim Heer

Dieser Punkt könnte schon bald schlagend werden, denn wie das Bundesheer nun meldet, gehen die Zahlen der Meldungen zum Präsenzdienst bereits jetzt deutlich zurück. Hintergrund könnte unter anderem der Irrglaube sein, dass man sich schon jetzt mit einer Meldung zum Bundesheer keine Zeit mehr „spart“.