„Hat mich geehrt“: Angebot vom DSV für Widhölzl

Andreas Widhölzl hat sich offen zum Angebot des Deutschen Skiverbands geäußert. „Es hat mich geehrt. Es gab die Anfrage des deutschen Teams“, verriet der Tiroler in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“. Der Tiroler entschied sich dennoch für den ÖSV.
„Ich fühle mich wohl und es war für mich klar, zu bleiben. Ich möchte hier anfangen und aufhören. Ich möchte den Absprung nicht verpassen und mich nicht klammern“, erklärte Widhölzl. „Die Athleten müssen schlussendlich mit einem zufrieden sein. Mir macht es Spaß, ich habe ein super Team.“ Der Cheftrainer der Skispringer unterschrieb für weitere vier Jahre.
Die Erwartungen an den bevorstehenden Winter sind groß, mit der Form seiner Schützlinge ist der 50-Jährige zufrieden. „Die Jungs waren sehr fleißig, alle freuen sich. Der Sommer ist immer lange. Alle sind gut drauf, es ist eng beieinander. Das Niveau ist geschlossen hoch. Ich bin sehr entspannt“, so Widhölzl.
„Man setzt ungern tiefer an“
Los geht‘s für Österreichs Adler am 20. November mit dem Mixed-Team-Bewerb in Lillehammer, das große Ziel ist für Widhölzl auch heuer wieder, den Nationencup zu gewinnen. „Die Zielsetzung ist jährlich hoch. Man setzt ungern tiefer an. Der Nationencup macht uns als Trainerteam sicher am meisten stolz. Wir wollen die Latte sicher hochlegen“, ist der Trainer motiviert.
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