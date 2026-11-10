„Hat mich geehrt“: Angebot vom DSV für Widhölzl

„Ich fühle mich wohl und es war für mich klar, zu bleiben. Ich möchte hier anfangen und aufhören. Ich möchte den Absprung nicht verpassen und mich nicht klammern“, erklärte Widhölzl. „Die Athleten müssen schlussendlich mit einem zufrieden sein. Mir macht es Spaß, ich habe ein super Team.“ Der Cheftrainer der Skispringer unterschrieb für weitere vier Jahre.